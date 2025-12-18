Acesse sua conta
Anjo da Guarda pede coragem para 4 signos nesta quinta (18 de dezembro): mesmo com medo, encare e avance

O dia favorece quem decide agir

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 00:30

Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo
Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo Crédito: Shutterstock

Nesta quinta-feira (18), o Anjo da Guarda se aproxima com uma energia especial de coragem e proteção. Ele vem para fortalecer o coração e lembrar que a fé é a base de toda superação. Mesmo quando as dúvidas aparecem, este anjo inspira confiança e ensina que a força verdadeira nasce do interior.

O dia favorece quem decide agir, mesmo diante do medo. O Anjo da Guarda acompanha cada passo de quem enfrenta desafios e se recusa a desistir. Ele guia, ampara e renova a esperança para que decisões importantes sejam tomadas com serenidade.

Entre os signos mais beneficiados estão Áries, Leão, Escorpião e Capricórnio.

Leia mais

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta quinta-feira (18 de dezembro) é O Anel: confie em quem prova, com atitudes, estar ao seu lado de verdade

Carta do Baralho Cigano desta quinta-feira (18 de dezembro) é O Anel: confie em quem prova, com atitudes, estar ao seu lado de verdade

Áries

O Anjo da Guarda renova sua coragem para seguir em frente e não se deixar abater por obstáculos. Uma conversa ou decisão adiada tende a fluir com mais clareza.

As cores de cada signo | Áries: Vermelho paixão

Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
1 de 5
Áries: vermelho paixão por Reprodução

Leão

A presença angelical fortalece seu brilho interior e afasta inseguranças. Este é o momento de confiar no seu propósito e dar o primeiro passo em algo que vem adiando.

As cores de cada signo | Leão: laranja intenso

Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
1 de 6
Leão: laranja intenso por Reprodução

Escorpião

O anjo o ajuda a transformar medos em aprendizado. A coragem para recomeçar está dentro de você, e o Universo começa a abrir novas portas.

As cores de cada signo | Escorpião: preto profundo

Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
1 de 6
Escorpião: preto profundo por Reprodução

Capricórnio

O Anjo da Guarda reforça sua fé e disciplina. Mesmo que o caminho pareça lento, há proteção divina em cada detalhe. Mantenha o foco e a serenidade.

As cores de cada signo | Capricórnio: cinza pedra

Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
1 de 5
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução

Mensagem do dia: O medo se dissolve quando a fé é maior que a dúvida. Confie na sua força e caminhe com coragem, pois o Anjo da Guarda segue ao seu lado.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

