Anjo da Guarda pede coragem para 4 signos nesta quinta (18 de dezembro): mesmo com medo, encare e avance

Fernanda Varela
Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 00:30
Nesta quinta-feira (18), o Anjo da Guarda se aproxima com uma energia especial de coragem e proteção. Ele vem para fortalecer o coração e lembrar que a fé é a base de toda superação. Mesmo quando as dúvidas aparecem, este anjo inspira confiança e ensina que a força verdadeira nasce do interior.
O dia favorece quem decide agir, mesmo diante do medo. O Anjo da Guarda acompanha cada passo de quem enfrenta desafios e se recusa a desistir. Ele guia, ampara e renova a esperança para que decisões importantes sejam tomadas com serenidade.
Entre os signos mais beneficiados estão Áries, Leão, Escorpião e Capricórnio.
Áries
O Anjo da Guarda renova sua coragem para seguir em frente e não se deixar abater por obstáculos. Uma conversa ou decisão adiada tende a fluir com mais clareza.
As cores de cada signo | Áries: Vermelho paixão
Leão
A presença angelical fortalece seu brilho interior e afasta inseguranças. Este é o momento de confiar no seu propósito e dar o primeiro passo em algo que vem adiando.
As cores de cada signo | Leão: laranja intenso
Escorpião
O anjo o ajuda a transformar medos em aprendizado. A coragem para recomeçar está dentro de você, e o Universo começa a abrir novas portas.
As cores de cada signo | Escorpião: preto profundo
Capricórnio
As cores de cada signo | Capricórnio: cinza pedra
Mensagem do dia: O medo se dissolve quando a fé é maior que a dúvida. Confie na sua força e caminhe com coragem, pois o Anjo da Guarda segue ao seu lado.