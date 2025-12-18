Acesse sua conta
Carta do Baralho Cigano desta quinta-feira (18 de dezembro) é O Anel: confie em quem prova, com atitudes, estar ao seu lado de verdade

O Anel representa alianças que se formam com propósito

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 00:15

Baralho Cigano
Baralho Cigano Crédito: Shutterstock

A quinta-feira (18) chega com a energia da carta O Anel, símbolo de união, acordos e estabilidade nas relações. Ela anuncia um dia favorável para fortalecer vínculos, firmar compromissos e consolidar algo que vinha sendo construído com dedicação.

O Anel representa alianças que se formam com propósito. Pode ser um contrato profissional, uma sociedade de sucesso ou o fortalecimento de laços amorosos. Tudo o que envolve confiança e reciprocidade tende a prosperar sob essa energia.

No amor, a carta indica compromissos assumidos com verdade e maturidade. Relações ganham segurança e clareza sobre o futuro. Para os solteiros, há chance de conhecer alguém com quem possa haver sintonia e planos em comum.

No campo profissional, O Anel favorece parcerias sólidas e acordos justos. É o momento ideal para trabalhar em equipe e valorizar quem caminha ao seu lado.

Espiritualmente, a carta fala sobre lealdade e equilíbrio. Cumprir o que foi prometido e agir com integridade fortalece sua energia e atrai boas recompensas.

Esta quinta-feira é perfeita para firmar laços e confiar em quem prova, com atitudes, estar ao seu lado de verdade.

