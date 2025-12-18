RECADO

Hora de mudar de ares: tire a sua sorte do dia para esta quinta (18)

Elis Freire

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 05:00

Hoje é um dia perfeito para mudar de ares e sair da rotina. Nesta quinta-feira(18), alguns gestos simples poderão te reconectar com a sua essência, com a sua criança interior e com aquilo que você realmente gosta, para além do automático das obrigações do dia a dia. Sair com os colegas de trabalho após o expediente, ir tomar um café sozinho ou até visitar um parque para caminhar são opções que poderão trazer essa reenergização tão necessária.

A sorte do dia te mostra ainda que, as vezes, recordar realmente é viver.

A mensagem do dia para você é a seguinte:

Abra a janela, deixe o sol entrar e traga o frescor que a sua vida precisa.