'Não tem filho de Deus que faça eu assinar', diz prefeito de Feira de Santana sobre cachê milionário de Bell

Zé Ronaldo criticou o aumento do cachê cobrado pelo artista

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 19:09

O prefeito de Feira de Santana, Zé Ronaldo (União), afirmou nesta quarta-feira (17) que tentou negociar a participação do cantor Bell Marques na Micareta de Feira de 2026, mas voltou atrás quando soube do valor cobrado pelo artista.

De acordo com o prefeito da segunda maior cidade da Bahia, o valor passou de R$ 750 mil, pago na edição deste ano, para R$ 1,2 milhão. O aumento de 60% foi criticado por Zé Ronaldo, em pronunciamento. "Eu fiz uma proposta para abrir quarta-feira com ele, ia colocar 20 horas para abrir a micareta, na Avenida Presidente Dutra", falou o gestor.

Zé Ronaldo, no entanto, não esperava o aumento do valor cobrado por Bell Marques. "O cachê deste ano foi R$ 750 mil, eu achei que era a mesma coisa e ia mandar contratar, mas veio a notícia que seria R$ 1,2 milhão. Não tem fi (sic) de Deus que faça eu assinar um pagamento desse de um cantor", acrescentou.

O prefeito disse que respeita o artista, mas não concorda com o valor cobrado. "Respeito os cantores, respeito os artistas, mas minha mão jamais conseguirá assinar um cachê desse para cantor nenhum. Pode ser o maior cantor do planeta Terra, eu não assino, tá? Então tá descartado isso aqui”, completou.