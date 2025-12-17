Acesse sua conta
'Não tem filho de Deus que faça eu assinar', diz prefeito de Feira de Santana sobre cachê milionário de Bell

Zé Ronaldo criticou o aumento do cachê cobrado pelo artista

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 19:09

Bell Marques na Barra
Bell Marques na Barra Crédito: Reprodução | Instagram

O prefeito de Feira de Santana, Zé Ronaldo (União), afirmou nesta quarta-feira (17) que tentou negociar a participação do cantor Bell Marques na Micareta de Feira de 2026, mas voltou atrás quando soube do valor cobrado pelo artista.

De acordo com o prefeito da segunda maior cidade da Bahia, o valor passou de R$ 750 mil, pago na edição deste ano, para R$ 1,2 milhão. O aumento de 60% foi criticado por Zé Ronaldo, em pronunciamento. "Eu fiz uma proposta para abrir quarta-feira com ele, ia colocar 20 horas para  abrir a micareta, na Avenida Presidente Dutra", falou o gestor. 

Zé Ronaldo, no entanto, não esperava o aumento do valor cobrado por Bell Marques. "O cachê deste ano foi R$ 750 mil, eu achei que era a mesma coisa e ia mandar contratar, mas veio a notícia que seria R$ 1,2 milhão. Não tem fi (sic) de Deus que faça eu assinar um pagamento desse de um cantor", acrescentou. 

O prefeito disse que respeita o artista, mas não concorda com o valor cobrado. "Respeito os cantores, respeito os artistas, mas minha mão jamais conseguirá assinar um cachê desse para cantor nenhum. Pode ser o maior cantor do planeta Terra, eu não assino, tá? Então tá descartado isso aqui”, completou. 

Na edição deste ano, cerca de um milhão de pessoas passaram pelo Circuito Maneca Ferreira ao longo de quatro dias de festa. A contagem de público por meio de reconhecimento facial revelou que 350 mil pessoas estiveram presentes no primeiro dia e mais de 260 mil no encerramento. 

