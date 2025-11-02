Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Como é a luxuosa lancha de R$ 14 milhões de Bell Marques

A Schaefer 660 é um dos sucessos do mercado náutico

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 2 de novembro de 2025 às 16:19

Lancha de R$ 14 milhões de Bell Marques
Lancha de R$ 14 milhões de Bell Marques Crédito: Divulgação

O cantor baiano Bell Marques fez mais uma aquisição luxuosa. Neste final de semana, o artista apresentou aos familiares uma lancha do modelo Schaefer 660, avaliada em R$ 14 milhões durante um evento náutico.

Trata-se da lancha de modelo Schaefer 660. A embarcação luxuosa possui um design inovador e é sucesso de mercado com um grande know-how adquirido na produção de iates. Com uma área de lazer ampla, a lancha tem uma suíte master, quatro camarotes e um espaço de convivência dividido em dois andares.

Lancha de R$ 14 milhões de Bell Marques

Lancha de R$ 14 milhões de Bell Marques por Divulgação
Lancha de R$ 14 milhões de Bell Marques por Divulgação
Lancha de R$ 14 milhões de Bell Marques por Divulgação
Lancha de R$ 14 milhões de Bell Marques por Divulgação
Lancha de R$ 14 milhões de Bell Marques por Divulgação
Lancha de R$ 14 milhões de Bell Marques por Divulgação
Lancha de R$ 14 milhões de Bell Marques por Divulgação
Lancha de R$ 14 milhões de Bell Marques por Divulgação
Lancha de R$ 14 milhões de Bell Marques por Divulgação
Lancha de R$ 14 milhões de Bell Marques por Divulgação
Lancha de R$ 14 milhões de Bell Marques por Divulgação
Lancha de R$ 14 milhões de Bell Marques por Divulgação
Lancha de R$ 14 milhões de Bell Marques por Divulgação
Lancha de R$ 14 milhões de Bell Marques por Divulgação
1 de 14
Lancha de R$ 14 milhões de Bell Marques por Divulgação

A Schaefer 660 é destaque no mercado por ser inovadora. As varandas laterais garantem um melhor aproveitamento de espaço na praça de popa, quatro camarotes com entrada independente para suíte master trazem muito conforto para todos os convidados, o deck principal em um único nível, entre outras novidades, fazem este lançamento impressionar até os navegadores mais experientes.

Com design totalmente desenvolvido pela equipe de engenharia da Schaefer Yachts, a plataforma submerge 30cm abaixo da linha d'agua, e é capaz de suportar cargas de até 800 Kg, perfeitas para o transporte de jet-skis ou botes infláveis. Uma escada integrada à plataforma surge para auxilia-lo de volta à embarcação. Detalhes que trazem conforto e elegância aos seus dias a bordo.

Leia mais

Imagem - Como é a mansão de 16 quartos de Luciano Huck e Angélica avaliada R$ 26,4 milhões

Como é a mansão de 16 quartos de Luciano Huck e Angélica avaliada R$ 26,4 milhões

Imagem - Como é a mansão do cantor Belo no Rio avaliada em R$ 10 milhões

Como é a mansão do cantor Belo no Rio avaliada em R$ 10 milhões

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Referência nacional e internacional na construção de iates, a Schaefer Yachts atende rigorosos controles de qualidade de fabricação como a NMMA e a classificação CE, que atuam com as mais exigentes regras de segurança nos mercados mais concorridos do mundo. Na Schaefer Yachts você encontra segurança e performance na navegação, aliados ao requinte e acabamento de alto padrão.

Tags:

Bell Marques Celebridades Lancha

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - 'Ela é manipuladora': relembre o depoimento de Andreas no julgamento da irmã, Suzane von Richthofen

'Ela é manipuladora': relembre o depoimento de Andreas no julgamento da irmã, Suzane von Richthofen
Imagem - Só 11 casos no mundo: cientistas descobrem novo tipo de diabetes

Só 11 casos no mundo: cientistas descobrem novo tipo de diabetes

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada