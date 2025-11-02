CELEBRIDADES

Como é a luxuosa lancha de R$ 14 milhões de Bell Marques

A Schaefer 660 é um dos sucessos do mercado náutico

Millena Marques

Publicado em 2 de novembro de 2025 às 16:19

Lancha de R$ 14 milhões de Bell Marques Crédito: Divulgação

O cantor baiano Bell Marques fez mais uma aquisição luxuosa. Neste final de semana, o artista apresentou aos familiares uma lancha do modelo Schaefer 660, avaliada em R$ 14 milhões durante um evento náutico.

Trata-se da lancha de modelo Schaefer 660. A embarcação luxuosa possui um design inovador e é sucesso de mercado com um grande know-how adquirido na produção de iates. Com uma área de lazer ampla, a lancha tem uma suíte master, quatro camarotes e um espaço de convivência dividido em dois andares.

A Schaefer 660 é destaque no mercado por ser inovadora. As varandas laterais garantem um melhor aproveitamento de espaço na praça de popa, quatro camarotes com entrada independente para suíte master trazem muito conforto para todos os convidados, o deck principal em um único nível, entre outras novidades, fazem este lançamento impressionar até os navegadores mais experientes.

Com design totalmente desenvolvido pela equipe de engenharia da Schaefer Yachts, a plataforma submerge 30cm abaixo da linha d'agua, e é capaz de suportar cargas de até 800 Kg, perfeitas para o transporte de jet-skis ou botes infláveis. Uma escada integrada à plataforma surge para auxilia-lo de volta à embarcação. Detalhes que trazem conforto e elegância aos seus dias a bordo.