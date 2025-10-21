LUXO

Como é a mansão do cantor Belo no Rio avaliada em R$ 10 milhões

Local possui ambientes requintados, com uma decoração pensada para unir conforto e sofisticação

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 22:16

Mansão do cantor Belo é avaliada em R$10 milhões Crédito: Reprodução

O cantor Belo está em destaque após a sua esperada estreia em "Três Graças" na TV Globo e, junto com a vida profissional, o lado pessoal do artista também tem chamado atenção nas redes. Uma questão que saltou os olhos dos fãs do cantor é a sua morada no Rio de Janeiro, que vez em outra aparece em publicações da sua namorada Rayane Figliuzzi, agora confinada em "A Fazenda 17".

A mansão onde os pombinhos moram é avaliada em R$ 10 milhões (sim, isso mesmo). O imóvel fica localizado em um condomínio de luxo no Recreio, na Zona Oeste do Rio. No mesmo condomínio moram diversos famosos, jogadores de futebol e artistas como Ludmilla, com a esposa Brunna Gonçalves e a filha Zuri.

Com três andares, a casa esbanja luxo desde a sua faixada com pé direito alto, grandes portas de mais de 3 metros de altura e até cômodos com todas as paredes de vidro. A piscina e a decoração da área externa são um tesouro à parte com local para hidromassagem e espreguiçadeiras para relaxar sob o sol.

O closet também chama a atenção com vitrine para bolsas e para a grande coleção de calçados do pagodeiro. Após a mudança de Ray para a casa em novembro do ano passado, a mansão ganhou um quarto para o seu filho Zion, com brinquedoteca, estantes e escorregadores projetados para o pequeno.

Para noites especiais, o casal recebe um chef formado pelo Cordon Bleu para a preparação de pratos que poderiam estar nos restaurantes mais luxuosos mundo à fora. O lar de Belo possui ainda uma adega, uma sala de estar com uma televisão enorme, além de decorações arrojadas que passam um ar de sofisticação a cada ambiente.