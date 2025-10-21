Acesse sua conta
Como é a mansão do cantor Belo no Rio avaliada em R$ 10 milhões

Local possui ambientes requintados, com uma decoração pensada para unir conforto e sofisticação

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 22:16

Mansão do cantor Belo é avaliada em R$10 milhões
Mansão do cantor Belo é avaliada em R$10 milhões Crédito: Reprodução

cantor Belo está em destaque após a sua esperada estreia em "Três Graças" na TV Globo e, junto com a vida profissional, o lado pessoal do artista também tem chamado atenção nas redes. Uma questão que saltou os olhos dos fãs do cantor é a sua morada no Rio de Janeiro, que vez em outra aparece em publicações da sua namorada Rayane Figliuzzi, agora confinada em "A Fazenda 17".

A mansão onde os pombinhos moram é avaliada em R$ 10 milhões (sim, isso mesmo). O imóvel fica localizado em um condomínio de luxo no Recreio, na Zona Oeste do Rio. No mesmo condomínio moram diversos famosos, jogadores de futebol e artistas como Ludmilla, com a esposa Brunna Gonçalves e a filha Zuri.

Com três andares, a casa esbanja luxo desde a sua faixada com pé direito alto, grandes portas de mais de 3 metros de altura e até cômodos com todas as paredes de vidro. A piscina e a decoração da área externa são um tesouro à parte com local para hidromassagem e espreguiçadeiras para relaxar sob o sol. 

Mansão do cantor Belo

Mansão de Belo no Rio de Janeiro por Reprodução
Mansão de Belo no Rio de Janeiro por Reprodução
Mansão de Belo no Rio de Janeiro por Reprodução
Mansão de Belo no Rio de Janeiro por Reprodução
Mansão de Belo no Rio de Janeiro por Reprodução
Mansão de Belo no Rio de Janeiro por Reprodução
Mansão de Belo no Rio de Janeiro por Reprodução

O closet também chama a atenção com vitrine para bolsas e para a grande coleção de calçados do pagodeiro. Após a mudança de Ray para a casa em novembro do ano passado, a mansão ganhou um quarto para o seu filho Zion, com brinquedoteca, estantes e escorregadores projetados para o pequeno. 

Para noites especiais, o casal recebe um chef formado pelo Cordon Bleu para a preparação de pratos que poderiam estar nos restaurantes mais luxuosos mundo à fora. O lar de Belo possui ainda uma adega, uma sala de estar com uma televisão enorme, além de decorações arrojadas que passam um ar de sofisticação a cada ambiente. 

Cantor Belo

Belo por Reprodução
Cantor Belo por Divulgação
Belo por Divulgação
Cantor Belo por SBT
Belo por Divulgação
Tatá Werneck e Belo por Reprodução
Belo e Rayane estão o cruzeiro "Belo em Alto Mar" por Reprodução / Redes Sociais
Belo e Gracyanne estavam juntos há 16 anos por Reprodução
Belo por Reprodução

