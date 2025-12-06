Carta do Baralho Cigano deste sábado (6 de dezembro) é O Jardim: solteiros podem ser surpreendidos por uma conexão especial

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 00:15
O sábado (6) chega com a energia expansiva da carta O Jardim, símbolo de socialização, prosperidade e harmonia com o mundo. Ela anuncia um dia favorável para interações, eventos e momentos de lazer que fortalecem vínculos e renovam as energias.
O Jardim representa a troca positiva com outras pessoas. É um ótimo momento para estar em grupo, fazer novas amizades ou retomar contatos que ficaram distantes. Conversas podem abrir portas, tanto no campo pessoal quanto profissional, e gerar boas oportunidades para o futuro.
Tarot Cigano
No amor, a carta indica encontros marcantes e uma atmosfera leve e acolhedora. Quem está em um relacionamento sente o clima mais harmonioso, enquanto os solteiros podem ser surpreendidos por uma conexão especial.
Espiritualmente, O Jardim inspira gratidão e alegria. Ele lembra que estar em contato com a natureza e com pessoas de boa vibração é essencial para o equilíbrio emocional.
Este sábado é ideal para sair da rotina e se abrir para o mundo. O universo favorece a troca, a alegria e os reencontros que fazem a vida florescer.