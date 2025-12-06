Acesse sua conta
Anjo da Guarda deste sábado (6 de dezembro) anuncia para 4 signos: você está prestes a viver uma das maiores conquistas da sua vida

O universo vai recompensar cada esforço com algo que mudará o rumo da sua história

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 00:30

Signos e felicidade
Signos e felicidade Crédito: Reprodução

O sábado (6 de dezembro) chega com uma energia poderosa de merecimento e recompensa. Os anjos da guarda celebram junto com você uma fase de vitórias que foram construídas com paciência, coragem e fé. Essa conquista que se aproxima não é sorte, é o resultado de tudo o que você enfrentou sem desistir. A vida agora te entrega o que é seu por direito, algo capaz de transformar completamente seu caminho. Pode ser no amor, no trabalho, na vida familiar ou pessoal, mas será marcante e trará a certeza de que todo o esforço valeu a pena.

Leia mais

Imagem - Carta do Baralho Cigano deste sábado (6 de dezembro) é O Jardim: fique atento, conversas podem abrir portas

Carta do Baralho Cigano deste sábado (6 de dezembro) é O Jardim: fique atento, conversas podem abrir portas

Áries

A vida te coloca diante de um momento de brilho e reconhecimento. Você vai colher os frutos do que plantou com tanta dedicação. O anjo anuncia uma vitória grandiosa, algo que devolve sua confiança e mostra que o tempo de espera acabou.

As cores de cada signo | Áries: Vermelho paixão

Áries: vermelho paixão por Reprodução

Virgem

Tudo o que parecia travado começa a fluir. Um projeto, sonho ou meta antiga finalmente se concretiza. O anjo te lembra: o universo nunca esquece quem faz tudo com honestidade e empenho. A conquista que chega vai te provar isso.

As cores de cada signo | Virgem: bege ou tons terrosos

Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução

Sagitário

A vitória vem de forma inesperada, mas trará uma alegria imensa. O anjo te envolve com uma energia de expansão e prosperidade. É o início de uma nova fase, mais leve, livre e próspera. O que vem agora é merecimento puro.

As cores de cada signo | Sagitário: roxo ametista

Sagitário: roxo ametista por Reprodução

Aquário

Um ciclo de superação se encerra e dá lugar a uma das maiores conquistas da sua vida. Pode ser algo que você desejou por muito tempo e achava distante, mas o universo vai te surpreender. O anjo te pede para abrir o coração e receber sem medo.

As cores de cada signo | Aquário: azul turquesa

Aquário: azul turquesa por Reprodução

Mensagem do dia: “O que é seu está a caminho, e quando chegar, você vai entender por que precisou esperar tanto. A conquista vem para marcar o início da sua nova história.”

