Rede Bahia terá mudança no Bahia Meio Dia e nova apresentadora

A partir da próxima segunda (8), telejornal regional estará de cara nova

  Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 22:13

Beatriz Oliveira Crédito: Reprodução

A Rede Bahia anunciou que na próxima segunda-feira (8) terá um Bahia Meio Dia de cara nova na TV Oeste e TV São Francisco, afiliadas da emissora no interior do estado. O comando da apresentação ficará á cargo da jornalista Beatriz Oliveira, que estava como repórter da TV Bahia, em Salvador. Agora, as regiões terão um telejornal único, que passa a ir ao ar mais cedo, às 11h45, com 1h15 de duração.

O telejornal será o primeiro da Rede a usar recursos de realidade virtual e aumentada em produções ao vivo e será transmitido de um estúdio virtual inédito na emissora. O projeto segue o modelo do estúdio lançado pela TV Bahia em março com a proposta de investimento em novas tecnologias. 

Beatriz Oliveira

Beatriz Oliveira na Rede Bahia por Reprodução
Beatriz Oliveira por Reprodução
Beatriz Oliveira por Reprodução

Beatriz Oliveira na Rede Bahia por Reprodução

De acordo com o gerente de Operações, Márcio Cardoso, a plataforma integra ferramentas gráficas usadas em cinema e jogos ultrarrealistas, permitindo exibir cenários virtuais em tempo real e dados automáticos, como previsão do tempo e resultados eleitorais, para entregar um conteúdo mais dinâmico.

Um retorno para casa

Natural de Piri, distrito de Sento-Sé (BA), Beatriz Oliveira retorna aos telejornais regionais após o período produzindo para capital. Beatriz é ex-repórter da TV São Francisco e atualmente compõe o time de jornalistas da Rede Bahia em Salvador.

A apresentadora dividirá a cobertura com Carlos Augusto, em Barreiras, e Thiago Santos, em Juazeiro. A equipe também conta com os repórteres Luiz Gustavo Ribeiro (Jacobina), Jacira Felix (Juazeiro) e Gabriel Pires (Luís Eduardo Magalhães).

Demissões recentes

A Rede Bahia passou por uma série de reformulações no ano em que completa 40 anos de história. Em 2025, a afiliada da Globo na Bahia desligou nomes como Adriana Oliveira da TV Bahia, Joyce Guirra da TV São Francisco e Roger Sarmento, da TV Santa Cruz.

Tags:

Bmd tv Bahia Rede Bahia

