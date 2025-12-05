REFORMULAÇÃO

Rede Bahia terá mudança no Bahia Meio Dia e nova apresentadora

A partir da próxima segunda (8), telejornal regional estará de cara nova

Elis Freire

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 22:13

Beatriz Oliveira Crédito: Reprodução

A Rede Bahia anunciou que na próxima segunda-feira (8) terá um Bahia Meio Dia de cara nova na TV Oeste e TV São Francisco, afiliadas da emissora no interior do estado. O comando da apresentação ficará á cargo da jornalista Beatriz Oliveira, que estava como repórter da TV Bahia, em Salvador. Agora, as regiões terão um telejornal único, que passa a ir ao ar mais cedo, às 11h45, com 1h15 de duração.

O telejornal será o primeiro da Rede a usar recursos de realidade virtual e aumentada em produções ao vivo e será transmitido de um estúdio virtual inédito na emissora. O projeto segue o modelo do estúdio lançado pela TV Bahia em março com a proposta de investimento em novas tecnologias.

De acordo com o gerente de Operações, Márcio Cardoso, a plataforma integra ferramentas gráficas usadas em cinema e jogos ultrarrealistas, permitindo exibir cenários virtuais em tempo real e dados automáticos, como previsão do tempo e resultados eleitorais, para entregar um conteúdo mais dinâmico.

Um retorno para casa

Natural de Piri, distrito de Sento-Sé (BA), Beatriz Oliveira retorna aos telejornais regionais após o período produzindo para capital. Beatriz é ex-repórter da TV São Francisco e atualmente compõe o time de jornalistas da Rede Bahia em Salvador.

A apresentadora dividirá a cobertura com Carlos Augusto, em Barreiras, e Thiago Santos, em Juazeiro. A equipe também conta com os repórteres Luiz Gustavo Ribeiro (Jacobina), Jacira Felix (Juazeiro) e Gabriel Pires (Luís Eduardo Magalhães).

