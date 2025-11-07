JORNALISMO BAIANO

Jornalista veterana da Rede Bahia é demitida após 25 anos

Adriana Oliveira é umas das jornalistas mais conhecidas de Salvador

Felipe Sena

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 16:32

Adriana Oliveira tem quase 30 anos de trajetória na Rede Bahia Crédito: Reprodução | Instagram

A repórter Adriana Oliveira foi demitida da Rede Bahia nesta sexta-feira (7) após 25 anos de trabalho. A profissional foi informada do desligamento e a informação foi repassada a colegas na redação.

Ela chegou a ser afastada em um determinado período sob suspeita de problemas de saúde. Adriana Oliveira é uma das jornalistas mais conhecidas de Salvador, e foi repórter de campo no Bahia Meio Dia e no Jornal da Manhã.

Em abril deste ano, Adriana compartilhou em suas redes sociais ter completado 25 anos na emissora.

A Rede Bahia se pronunciou nas redes sociais sobre a saída da jornalista. “Sua atuação sempre foi marcada pela apuração rigorosa, sensibilidade editorial e compromisso com as informações de qualidade, deixando um legado que continuará inspirando nosso time”, diz o comunicado da emissora.

Confira comunicado: