Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Universo aponta virada financeira poderosa para Capricórnio, Touro e mais 2 signos no começo de 2026

Energia favorece organização, oportunidades inesperadas e decisões que mudam a relação com o dinheiro

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 15:26

Signos, fortuna, dinheiro, sorte
Signos, fortuna, dinheiro, sorte Crédito: Imagem gerada por IA

O universo envia um recado direto quando o assunto é dinheiro: crescimento financeiro não vem apenas de ganhos imediatos, mas de escolhas conscientes, coragem para mudar hábitos e atenção às oportunidades que surgem de forma prática. Para quatro signos, o momento marca um ponto de virada, com chances reais de reorganizar a vida material e sair de ciclos de aperto.

Leia mais

Imagem - 3 signos precisam ficar atentos: Universo alerta para decisões inesperadas, reencontros e mudanças profundas na vida afetiva

3 signos precisam ficar atentos: Universo alerta para decisões inesperadas, reencontros e mudanças profundas na vida afetiva

Imagem - Mudança radical vai transformar a vida de Áries, Aquário e mais 2 signos ainda este ano; veja como

Mudança radical vai transformar a vida de Áries, Aquário e mais 2 signos ainda este ano; veja como

Imagem - Veja onde comprar o 'body splash de vanilla' que virou sensação da música 'Alô, Virginia'

Veja onde comprar o 'body splash de vanilla' que virou sensação da música 'Alô, Virginia'

Touro

O recado para Touro fala de estabilidade construída passo a passo. O universo indica que o dinheiro começa a fluir melhor quando você para de segurar por medo e passa a planejar com clareza. É um período favorável para renegociar dívidas, organizar gastos e valorizar o próprio trabalho. Pequenas decisões agora evitam grandes problemas depois.

As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda

Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
1 de 5
Touro: verde esmeralda por Reprodução

Virgem

Para Virgem, o alerta é sobre controle excessivo. O universo mostra que nem tudo precisa estar milimetricamente calculado para dar certo. Uma oportunidade pode surgir fora do padrão esperado, seja um novo projeto, renda extra ou proposta diferente. Confiar mais e analisar menos pode destravar ganhos importantes.

As cores de cada signo | Virgem: bege ou tons terrosos

Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
1 de 5
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução

Escorpião

O recado financeiro para Escorpião é de transformação. Um ciclo de perdas, gastos altos ou instabilidade chega ao fim. O universo favorece mudanças estratégicas, cortes necessários e escolhas mais firmes. Dinheiro começa a responder melhor quando você decide não repetir erros do passado.

As cores de cada signo | Escorpião: preto profundo

Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
1 de 6
Escorpião: preto profundo por Reprodução

Capricórnio

Para Capricórnio, a mensagem é de recompensa. Esforços feitos em silêncio começam a dar retorno. O universo aponta crescimento gradual, mas sólido, especialmente ligado a trabalho, carreira ou projetos de longo prazo. O conselho é não se acomodar quando o alívio chegar, é hora de pensar mais alto.

As cores de cada signo | Capricórnio: cinza pedra

Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
1 de 5
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução

Mensagem do universo

A vida financeira não se transforma apenas com sorte, mas com consciência. Para esses quatro signos, o recado é claro: organizar, decidir e confiar no próprio valor abre caminhos que estavam bloqueados. O dinheiro responde quando você muda a forma de lidar com ele.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Virada energética reacende força, coragem e novos começos para os signos que fizerem uma escolha hoje (26 de dezembro)

Virada energética reacende força, coragem e novos começos para os signos que fizerem uma escolha hoje (26 de dezembro)
Imagem - Desconfiado, Candinho confronta Lourival em 'Êta Mundo Melhor!' desta sexta (26)

Desconfiado, Candinho confronta Lourival em 'Êta Mundo Melhor!' desta sexta (26)
Imagem - Quer engravidar, quitar dívidas ou arranjar um emprego? Veja as simpatias de fim de ano que prometem ajudar

Quer engravidar, quitar dívidas ou arranjar um emprego? Veja as simpatias de fim de ano que prometem ajudar

MAIS LIDAS

Imagem - Transformação total: Áries terá mudanças importantes em 2026; veja a previsão do ano no amor, saúde, carreira e dinheiro
01

Transformação total: Áries terá mudanças importantes em 2026; veja a previsão do ano no amor, saúde, carreira e dinheiro

Imagem - Léo Santana retorna ao bairro onde cresceu e faz show gratuito
02

Léo Santana retorna ao bairro onde cresceu e faz show gratuito

Imagem - Mudança radical vai transformar a vida de Áries, Aquário e mais 2 signos ainda este ano; veja como
03

Mudança radical vai transformar a vida de Áries, Aquário e mais 2 signos ainda este ano; veja como

Imagem - Como é a decoração de Natal nas mansões dos famosos
04

Como é a decoração de Natal nas mansões dos famosos