ASTROLOGIA

3 signos precisam ficar atentos: Universo alerta para decisões inesperadas, reencontros e mudanças profundas na vida afetiva

Para três signos em especial, o amor entra em um novo capítulo

Fernanda Varela

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 09:23

Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia Crédito: Reprodução

Os próximos dias trazem uma energia de ruptura e renovação para a vida amorosa de alguns signos do zodíaco. Aspectos astrológicos intensos mexem com sentimentos, provocam conversas decisivas e colocam relações à prova. Para três signos em especial, o amor entra em um novo capítulo, com mudanças que podem surpreender, mas que tendem a alinhar o coração com a verdade.

Gêmeos

A vida amorosa de Gêmeos passa por um ponto de virada. Situações que estavam sendo empurradas com a barriga exigem definição imediata. Para quem está em um relacionamento, o momento pede sinceridade total, mesmo que isso gere tensão no início. Já os solteiros podem se envolver de forma rápida e intensa, com alguém que chega bagunçando certezas antigas. Nada fica como antes.

Leão

Leão sente o impacto direto das mudanças emocionais. Um vínculo pode se transformar profundamente, seja por amadurecimento, seja por encerramento. Conversas delicadas vêm à tona e ajudam a curar feridas antigas. Há também chance de reaproximação com alguém do passado, mas agora sob uma nova perspectiva, mais consciente e menos idealizada.

Sagitário

Sagitário vive uma reviravolta no campo afetivo. O controle dá lugar ao imprevisível e isso pode causar estranhamento no início. Uma decisão tomada nos próximos dias muda a dinâmica de uma relação importante. Para alguns, o amor ganha mais liberdade e leveza. Para outros, chega o entendimento de que insistir já não faz sentido. O que se desfaz abre espaço para algo mais verdadeiro.

