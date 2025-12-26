3 signos precisam ficar atentos: Universo alerta para decisões inesperadas, reencontros e mudanças profundas na vida afetiva

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 09:23
Os próximos dias trazem uma energia de ruptura e renovação para a vida amorosa de alguns signos do zodíaco. Aspectos astrológicos intensos mexem com sentimentos, provocam conversas decisivas e colocam relações à prova. Para três signos em especial, o amor entra em um novo capítulo, com mudanças que podem surpreender, mas que tendem a alinhar o coração com a verdade.
Gêmeos
A vida amorosa de Gêmeos passa por um ponto de virada. Situações que estavam sendo empurradas com a barriga exigem definição imediata. Para quem está em um relacionamento, o momento pede sinceridade total, mesmo que isso gere tensão no início. Já os solteiros podem se envolver de forma rápida e intensa, com alguém que chega bagunçando certezas antigas. Nada fica como antes.
As cores de cada signo | Gêmeos: amarelo dourado
Leão
Leão sente o impacto direto das mudanças emocionais. Um vínculo pode se transformar profundamente, seja por amadurecimento, seja por encerramento. Conversas delicadas vêm à tona e ajudam a curar feridas antigas. Há também chance de reaproximação com alguém do passado, mas agora sob uma nova perspectiva, mais consciente e menos idealizada.
As cores de cada signo | Leão: laranja intenso
Sagitário
Sagitário vive uma reviravolta no campo afetivo. O controle dá lugar ao imprevisível e isso pode causar estranhamento no início. Uma decisão tomada nos próximos dias muda a dinâmica de uma relação importante. Para alguns, o amor ganha mais liberdade e leveza. Para outros, chega o entendimento de que insistir já não faz sentido. O que se desfaz abre espaço para algo mais verdadeiro.
As cores de cada signo | Sagitário: roxo ametista
Mensagem do momento
Mudanças no amor nem sempre são confortáveis, mas quase sempre são necessárias. Para esses signos, os próximos dias pedem coragem emocional e disposição para escolher o que faz o coração respirar melhor.