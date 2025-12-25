Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Foto de Faustão durante ceia de Natal surpreende: 'Parece outra pessoa'

Apresentador surgiu em clique publicado pelo herdeiro durante a noite natalina

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 18:30

Faustão
Faustão Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Longe dos holofotes desde que passou por uma série de procedimentos médicos, Fausto Silva apareceu sorridente em um registro raro divulgado na madrugada desta quinta-feira (25). A imagem foi publicada pelo filho, João Silva, de 21 anos, e mostra pai e filho juntos durante a celebração do Natal em família.

Discreto nas redes sociais desde o início do tratamento de saúde, o apresentador, de 75 anos, tem evitado aparições públicas. O clique chamou atenção justamente por mostrar Faustão bem-humorado e cercado por familiares, em um momento íntimo da data comemorativa.

João Silva, que seguiu carreira na televisão e atualmente trabalha na Band, comentou a semelhança de um parente com o ator Robert De Niro ao compartilhar a foto, em tom descontraído. A publicação rapidamente repercutiu entre fãs e colegas do meio artístico.

Desde 2023, Faustão passou por quatro transplantes. O primeiro foi de coração, realizado em agosto daquele ano. Em fevereiro de 2024, o apresentador foi submetido a um transplante de rim. Já em agosto de 2025, enfrentou um transplante de fígado e um retransplante renal, todos realizados no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

Faustão e filhos

Faustão, esposa e filhos por Reprodução/Instagram
Rodrigo Silva (erq.) e Faustão por Reprodução
Faustão Silva reunido com os filhos e a esposa, Luciana Cardoso por Reprodução/Instagram
Faustão e filhos por Reprodução/Instagram
Faustão e filhos por Reprodução/Instagram
Faustão e filhos por Reprodução/Instagram
Faustão e Lara por Reprodução/Instagram
Faustão e João Silva por Reprodução/Instagram
Faustão e Lara por Reprodução/Instagram
Faustão e Lara por Reprodução/Instagram
Rodrigo Silva e Faustão por Reprodução
Homenagem de Rodrigo Silva para Faustão no Dia dos Pais por Reprodução / Instagram
Faustão e filho caçula Rodrigo Silva por Reprodução
João Silva (filho de Faustão) por Reprodução | Instagram
João Silva (filho de Faustão) por Reprodução | Instagram
João Silva e Faustão por Reprodução
João Silva e Faustão por Reprodução
João Silva e Faustão por Reprodução
João Silva e Faustão por Reprodução
João Silva e Faustão por Reprodução
João Silva e Faustão por Reprodução/Band
Faustão Silva e seu filho, João Silva por Reprodução/TV Globo
1 de 22
Faustão, esposa e filhos por Reprodução/Instagram

A aparição no Natal foi recebida com mensagens de carinho nas redes sociais e reforçou o clima de alívio e esperança entre admiradores do comunicador, que marcou gerações da televisão brasileira.

Nas redes sociais, fãs comentaram sobre como o aspecto do apresentador estava melhor, já que ele estava bem mais magro após longa internação. "Parece outra pessoa, recuperado", escreveu um internauta.

Leia mais

Imagem - FOTOS: Vini Jr. compra cobertura bilionária e cheia de luxo em Dubai

FOTOS: Vini Jr. compra cobertura bilionária e cheia de luxo em Dubai

Imagem - A Estrela domina o Baralho Cigano desta quinta-feira (25 de dezembro): esperança, proteção e recomeços silenciosos

A Estrela domina o Baralho Cigano desta quinta-feira (25 de dezembro): esperança, proteção e recomeços silenciosos

Imagem - Anjo da Guarda desta quinta (25 de dezembro) pede atenção antes de agir; veja o conselho para cada um dos 12 signos

Anjo da Guarda desta quinta (25 de dezembro) pede atenção antes de agir; veja o conselho para cada um dos 12 signos

Tags:

Faustão

Mais recentes

Imagem - Personagem recebe diagnóstico grave em Dona de Mim e é internada às pressas

Personagem recebe diagnóstico grave em Dona de Mim e é internada às pressas
Imagem - Virginia Fonseca e Vini Jr. desembarcam em cidade baiana para curtir Natal

Virginia Fonseca e Vini Jr. desembarcam em cidade baiana para curtir Natal
Imagem - Globo exibirá comédia natalina inédita com Lázaro Ramos na noite desta quinta (25 de dezembro)

Globo exibirá comédia natalina inédita com Lázaro Ramos na noite desta quinta (25 de dezembro)

MAIS LIDAS

Imagem - Léo Santana retorna ao bairro onde cresceu e faz show gratuito
01

Léo Santana retorna ao bairro onde cresceu e faz show gratuito

Imagem - Pai registra filha com nome diferente do combinado e mãe entra em desespero: 'Quase desmaiei'
02

Pai registra filha com nome diferente do combinado e mãe entra em desespero: 'Quase desmaiei'

Imagem - Supermercados de Salvador vão fechar aos domingos? Entenda decisão polêmica
03

Supermercados de Salvador vão fechar aos domingos? Entenda decisão polêmica

Imagem - Mãe de rapaz que roubou casal no mar diz que filho escolheu 'vida do crime'
04

Mãe de rapaz que roubou casal no mar diz que filho escolheu 'vida do crime'