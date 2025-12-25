VEJA IMAGEM

Foto de Faustão durante ceia de Natal surpreende: 'Parece outra pessoa'

Apresentador surgiu em clique publicado pelo herdeiro durante a noite natalina

Fernanda Varela

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 18:30

Faustão Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Longe dos holofotes desde que passou por uma série de procedimentos médicos, Fausto Silva apareceu sorridente em um registro raro divulgado na madrugada desta quinta-feira (25). A imagem foi publicada pelo filho, João Silva, de 21 anos, e mostra pai e filho juntos durante a celebração do Natal em família.

Discreto nas redes sociais desde o início do tratamento de saúde, o apresentador, de 75 anos, tem evitado aparições públicas. O clique chamou atenção justamente por mostrar Faustão bem-humorado e cercado por familiares, em um momento íntimo da data comemorativa.

João Silva, que seguiu carreira na televisão e atualmente trabalha na Band, comentou a semelhança de um parente com o ator Robert De Niro ao compartilhar a foto, em tom descontraído. A publicação rapidamente repercutiu entre fãs e colegas do meio artístico.

Desde 2023, Faustão passou por quatro transplantes. O primeiro foi de coração, realizado em agosto daquele ano. Em fevereiro de 2024, o apresentador foi submetido a um transplante de rim. Já em agosto de 2025, enfrentou um transplante de fígado e um retransplante renal, todos realizados no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

A aparição no Natal foi recebida com mensagens de carinho nas redes sociais e reforçou o clima de alívio e esperança entre admiradores do comunicador, que marcou gerações da televisão brasileira.