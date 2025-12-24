Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 11:12
Vini Jr. ampliou seu patrimônio imobiliário com a compra de uma cobertura ultraluxuosa em Dubai. Segundo a imprensa local, o atacante do Real Madrid será dono de uma penthouse exclusiva na Tiger Sky Tower, empreendimento da Tiger Properties localizado em Business Bay, uma das áreas mais valorizadas da cidade.
A unidade adquirida pelo jogador oferece vista panorâmica de 360 graus, incluindo uma visão privilegiada do Burj Khalifa, considerado o prédio mais alto do mundo. O projeto ainda está em construção e tem entrega prevista para o fim de 2029.
FOTOS: Vini Jr. compra cobertura bilionária e cheia de luxo em Dubai
Estimado em cerca de US$ 1 bilhão, o arranha-céu terá 532 metros de altura e 122 andares, com a proposta de se tornar um dos edifícios residenciais mais altos do planeta. Entre os diferenciais anunciados estão a piscina de borda infinita mais alta do mundo e o restaurante mais alto do planeta, além de uma floresta tropical interna instalada a 447 metros de altura, com passarelas suspensas e áreas de convivência.
Ao todo, a Tiger Sky Tower contará com 849 residências, com valores a partir de US$ 680 mil. Apenas 18 unidades serão coberturas ultraluxuosas, grupo do qual faz parte a adquirida por Vini Jr.
Nesta semana, o jogador fez uma passagem rápida de cerca de 24 horas por Dubai ao lado da influenciadora Virginia Fonseca. O casal compartilhou registros da viagem nas redes sociais antes de seguir para outros compromissos no fim de ano.