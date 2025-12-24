ASTROLOGIA

Anjo da Guarda de quarta (24 de dezembro) pede que cobranças e tensão sejam evitadas; veja alerta para os 12 signos

O dia pede acolhimento, perdão e escuta sensível, com mensagens espirituais para os 12 signos em um momento de fechamento do ano

Fernanda Varela

24 de dezembro de 2025

Nesta quarta-feira (24), véspera de Natal, a energia do Anjo da Guarda atua de forma silenciosa, mas profunda. O foco está na cura emocional, no alívio de tensões familiares e na chance de suavizar palavras e gestos. Não é um dia de cobranças, e sim de compreensão. Para todos os signos, a mensagem é clara, aquilo que for dito hoje pode marcar o tom das próximas semanas.

Áries

O Anjo da Guarda pede que você desacelere. Evite disputas e comentários impulsivos. O silêncio pode ser mais sábio do que tentar ter razão. Uma atitude mais gentil muda completamente o clima ao seu redor.

Touro

O dia favorece reconciliações e conversas que estavam sendo adiadas. O Anjo da Guarda ajuda a quebrar resistências emocionais. Ouvir com o coração aberto será mais importante do que se defender.

Gêmeos

A orientação espiritual é cuidar das palavras. Comentários ditos sem intenção podem ser mal interpretados. O Anjo da Guarda pede empatia e atenção ao que o outro sente, não apenas ao que você quer expressar.

Câncer

As emoções ficam intensas, mas também mais claras. O Anjo da Guarda oferece conforto e proteção emocional. É um bom dia para fortalecer laços familiares e curar ressentimentos antigos.

Leão

O recado é baixar a guarda. Nem tudo precisa ser controlado ou conduzido por você. O Anjo da Guarda ajuda a trazer leveza, desde que você permita que o outro também tenha voz.

Virgem

O Anjo da Guarda pede menos crítica e mais compreensão. Pequenas imperfeições não devem roubar a beleza do momento. Foque no que une, não no que incomoda.

Libra

O dia pede equilíbrio emocional. O Anjo da Guarda ajuda a mediar conflitos, mas você precisa ser sincera consigo mesma. Não silencie sentimentos apenas para manter a paz aparente.

Escorpião

Sensibilidade elevada e intuição forte. O Anjo da Guarda pede que você não reviva dores antigas. Soltar mágoas é essencial para viver um Natal mais leve e verdadeiro.

Sagitário

O recado é presença. O Anjo da Guarda orienta a valorizar quem está ao seu lado agora, sem distrações ou pressa. Um gesto simples pode fortalecer vínculos importantes.

Capricórnio

O dia convida ao afeto, mesmo que isso não seja fácil para você. O Anjo da Guarda ajuda a expressar sentimentos de forma sincera. Demonstrar carinho não é sinal de fraqueza.

Aquário

A espiritualidade pede conexão verdadeira. O Anjo da Guarda orienta conversas honestas, mas gentis. Evite ironias ou distanciamento emocional neste dia.

Peixes

O Anjo da Guarda envolve você com proteção e sensibilidade. É um dia de forte conexão espiritual. Confie nos sentimentos e permita-se viver o momento com mais fé e acolhimento.

