Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Anjo da Guarda de quarta (24 de dezembro) pede que cobranças e tensão sejam evitadas; veja alerta para os 12 signos

O dia pede acolhimento, perdão e escuta sensível, com mensagens espirituais para os 12 signos em um momento de fechamento do ano

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 00:30

 - Atualizado em uma hora

Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia
Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia Crédito: Reprodução

Nesta quarta-feira (24), véspera de Natal, a energia do Anjo da Guarda atua de forma silenciosa, mas profunda. O foco está na cura emocional, no alívio de tensões familiares e na chance de suavizar palavras e gestos. Não é um dia de cobranças, e sim de compreensão. Para todos os signos, a mensagem é clara, aquilo que for dito hoje pode marcar o tom das próximas semanas.

Áries

O Anjo da Guarda pede que você desacelere. Evite disputas e comentários impulsivos. O silêncio pode ser mais sábio do que tentar ter razão. Uma atitude mais gentil muda completamente o clima ao seu redor.

As cores de cada signo | Áries: Vermelho paixão

Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
1 de 5
Áries: vermelho paixão por Reprodução

Touro

O dia favorece reconciliações e conversas que estavam sendo adiadas. O Anjo da Guarda ajuda a quebrar resistências emocionais. Ouvir com o coração aberto será mais importante do que se defender.

As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda

Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
1 de 5
Touro: verde esmeralda por Reprodução

Gêmeos

A orientação espiritual é cuidar das palavras. Comentários ditos sem intenção podem ser mal interpretados. O Anjo da Guarda pede empatia e atenção ao que o outro sente, não apenas ao que você quer expressar.

As cores de cada signo | Gêmeos: amarelo dourado

Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
1 de 5
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução

Câncer

As emoções ficam intensas, mas também mais claras. O Anjo da Guarda oferece conforto e proteção emocional. É um bom dia para fortalecer laços familiares e curar ressentimentos antigos.

Você é do signo de Câncer? Veja qual carreira mais combina com você

Câncer é um signo de Água que governa as emoções por Reprodução/Liana Nagieva/Shutterstock
1. Ginecologia  por Reprodução/Shutterstock
2. Terapia Familiar por Imagem: Prostock-studio | Shutterstock
3. Direito da Família por Imagem: fizkes | Shutterstock
4. Gastronomia por Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock
5. Antropologia por Reprodução/Shutterstock
5. Nutricionista por Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock
6. Psicólogo  por Imagem: Dikushin Dmitry | Shutterstock
6. Professor por Imagem: Ground Picture | Shutterstock
6. Veterinário por Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock
7. Médico por Imagem: Photoroyalty | Shutterstock
8. Enfermeiro por Imagem: Dragana Gordic | Shuttterstock
9. Fotógrafo por
10. Publicitário  por pexel
1 de 14
Câncer é um signo de Água que governa as emoções por Reprodução/Liana Nagieva/Shutterstock

Leão

O recado é baixar a guarda. Nem tudo precisa ser controlado ou conduzido por você. O Anjo da Guarda ajuda a trazer leveza, desde que você permita que o outro também tenha voz.

As cores de cada signo | Leão: laranja intenso

Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
1 de 6
Leão: laranja intenso por Reprodução

Virgem

O Anjo da Guarda pede menos crítica e mais compreensão. Pequenas imperfeições não devem roubar a beleza do momento. Foque no que une, não no que incomoda.

As cores de cada signo | Virgem: bege ou tons terrosos

Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
1 de 5
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução

Libra

O dia pede equilíbrio emocional. O Anjo da Guarda ajuda a mediar conflitos, mas você precisa ser sincera consigo mesma. Não silencie sentimentos apenas para manter a paz aparente.

As cores de cada signo | Libra: rosa quartzo

Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
1 de 5
Libra: quartzo rosa por Reprodução

Escorpião

Sensibilidade elevada e intuição forte. O Anjo da Guarda pede que você não reviva dores antigas. Soltar mágoas é essencial para viver um Natal mais leve e verdadeiro.

As cores de cada signo | Escorpião: preto profundo

Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
1 de 6
Escorpião: preto profundo por Reprodução

Sagitário

O recado é presença. O Anjo da Guarda orienta a valorizar quem está ao seu lado agora, sem distrações ou pressa. Um gesto simples pode fortalecer vínculos importantes.

As cores de cada signo | Sagitário: roxo ametista

Sagitário: roxo ametista por Reprodução
Sagitário: roxo ametista por Reprodução
Sagitário: roxo ametista por Reprodução
Sagitário: roxo ametista por Reprodução
Sagitário: roxo ametista por Reprodução
1 de 5
Sagitário: roxo ametista por Reprodução

Capricórnio

O dia convida ao afeto, mesmo que isso não seja fácil para você. O Anjo da Guarda ajuda a expressar sentimentos de forma sincera. Demonstrar carinho não é sinal de fraqueza.

As cores de cada signo | Capricórnio: cinza pedra

Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
1 de 5
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução

Aquário

A espiritualidade pede conexão verdadeira. O Anjo da Guarda orienta conversas honestas, mas gentis. Evite ironias ou distanciamento emocional neste dia.

As cores de cada signo | Aquário: azul turquesa

Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
1 de 5
Aquário: azul turquesa por Reprodução

Peixes

O Anjo da Guarda envolve você com proteção e sensibilidade. É um dia de forte conexão espiritual. Confie nos sentimentos e permita-se viver o momento com mais fé e acolhimento.

As cores de cada signo | Peixes: azul marinho

Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
1 de 5
Peixes: azul marinho por Reprodução

Mensagem do dia

Neste 24 de dezembro, o Anjo da Guarda lembra que o maior presente é a paz emocional. Escolher palavras mais suaves, gestos mais gentis e o perdão pode transformar não apenas a noite de Natal, mas o caminho que se abre para o novo ano.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - A Cruz domina o Baralho Cigano desta quarta (24 de dezembro): encerramentos e proteção espiritual

A Cruz domina o Baralho Cigano desta quarta (24 de dezembro): encerramentos e proteção espiritual
Imagem - Paolla Oliveira anuncia morte do avô materno: 'Vá em paz'

Paolla Oliveira anuncia morte do avô materno: 'Vá em paz'
Imagem - Lorena Maria acusa MC Daniel de forjar prints e afirma que vai entrar na Justiça

Lorena Maria acusa MC Daniel de forjar prints e afirma que vai entrar na Justiça

MAIS LIDAS

Imagem - Irregularidades na venda de combustível levam à interdição de bombas em postos de Salvador e RMS
01

Irregularidades na venda de combustível levam à interdição de bombas em postos de Salvador e RMS

Imagem - Confira a ordem das atrações do Festival Virada Salvador 2026
02

Confira a ordem das atrações do Festival Virada Salvador 2026

Imagem - Sesab abre vagas para processo seletivo com salários de até R$ 6,5 mil
03

Sesab abre vagas para processo seletivo com salários de até R$ 6,5 mil

Imagem - Áries, Gêmeos e Peixes receberão recado poderoso do universo e terão virada positiva e libertadora antes do fim de 2025
04

Áries, Gêmeos e Peixes receberão recado poderoso do universo e terão virada positiva e libertadora antes do fim de 2025