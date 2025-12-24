Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

100 mensagens de Feliz Natal para enviar no WhatsApp e espalhar carinho nesta data especial

Seleção reúne frases prontas para amigos, vizinhos, namorados, pais, mães e diferentes relações do dia a dia

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 09:44

Natal
Natal Crédito: Imagem gerada por IA

O Natal é um daqueles momentos em que uma mensagem simples pode ganhar um significado enorme. Seja para quem está perto ou longe, palavras enviadas pelo WhatsApp ajudam a reforçar laços, pedir paz, agradecer pela convivência e desejar um novo ciclo mais leve. Para facilitar, reunimos 100 sugestões de mensagens de Feliz Natal organizadas por categorias, ideais para copiar, colar e enviar de forma rápida, sem perder o afeto e a intenção verdadeira.

Ceia de Natal

Ceia de Natal por Imagem produzida com IA
Ceia de Natal por Imagem produzida com IA
Ceia de Natal por Imagem produzida com IA
Ceia de Natal por Imagem produzida com IA
Ceia de Natal por Imagem produzida com IA
Ceia de Natal por Imagem produzida com IA
Ceia de Natal por Imagem produzida com IA
Ceia de Natal por Imagem produzida com IA
Ceia de Natal por Imagem produzida com IA
Ceia de Natal por Imagem produzida com IA
[Edicase]Dicas simples ajudam a economizaria na Ceia de Natal sem perder a magia da celebração (Imagem: wavebreakmedia | Shutterstock) por Imagem: wavebreakmedia | Shutterstock
[Edicase]Torta de limão para a ceia de Natal (Imagem: Edith Frincu | Shutterstock) por Imagem: Edith Frincu | Shutterstock
[Edicase]O tofurkey é uma opção vegetariana ideal para substituir o peru na ceia de Natal (Imagem: Jay Ondreicka | Shutterstock) por
[Edicase]O tofurkey é uma opção vegetariana ideal para substituir o peru na ceia de Natal (Imagem: Jay Ondreicka | Shutterstock) por
Ceia de Natal/Imagem Ilustrativa por Alberta Studios/Pexels
Almacen Pepe oferece várias opções de pratos por Divulgação
Ceia de Natal deve custar, em média, mais de R$330 por Pixabay
Ceia de natal por Pixabay
1 de 18
Ceia de Natal por Imagem produzida com IA

Mensagens de Feliz Natal para amigos

1. Que o seu Natal seja leve, com risadas sinceras e o coração em paz.

2. Feliz Natal, que a nossa amizade continue sendo abrigo em todos os dias do ano.

3. Que não falte amor, saúde e bons encontros no seu Natal.

4. Feliz Natal, que a vida te surpreenda com coisas boas.

5. Que este Natal renove nossas energias e fortaleça nossa amizade.

6. Desejo um Natal cheio de paz e motivos para sorrir.

7. Que a noite de Natal seja do jeitinho que seu coração precisa.

8. Feliz Natal, obrigado por estar presente em mais um ano da minha vida.

9. Que a alegria do Natal acompanhe você por todo o próximo ano.

10. Natal é tempo de agradecer, e eu agradeço por ter você como amigo.

11. Que o Natal te abrace com calma e boas notícias.

12. Feliz Natal, que nunca nos faltem motivos para brindar a vida.

13. Que a esperança se renove e os sonhos sigam vivos.

14. Um Natal cheio de luz, amizade e bons sentimentos.

15. Que o próximo ano nos traga ainda mais histórias juntos.

16. Feliz Natal, que o bem sempre encontre você.

17. Que a noite seja tranquila e o coração fique em paz.

18. Um Natal de afeto, descanso e boas conversas.

19. Que a alegria do Natal fique por perto o ano inteiro.

20. Feliz Natal, com carinho e gratidão pela nossa amizade.

Decoração de Natal dos Famosos

Luzes, laços e afeto dão o tom da decoração de Natal nas casas dos famosos por Reprodução
Luzes, laços e afeto dão o tom da decoração de Natal nas casas dos famosos por Reprodução
Luzes, laços e afeto dão o tom da decoração de Natal nas casas dos famosos por Reprodução
Luzes, laços e afeto dão o tom da decoração de Natal nas casas dos famosos por Reprodução
Luzes, laços e afeto dão o tom da decoração de Natal nas casas dos famosos por Reprodução
Luzes, laços e afeto dão o tom da decoração de Natal nas casas dos famosos por Reprodução
Luzes, laços e afeto dão o tom da decoração de Natal nas casas dos famosos por Reprodução
Luzes, laços e afeto dão o tom da decoração de Natal nas casas dos famosos por Reprodução
Luzes, laços e afeto dão o tom da decoração de Natal nas casas dos famosos por Reprodução
1 de 9
Luzes, laços e afeto dão o tom da decoração de Natal nas casas dos famosos por Reprodução

Mensagens de Feliz Natal para vizinhos

21. Desejo um Natal tranquilo, com saúde e harmonia para sua família.

22. Feliz Natal, que não falte paz e bons momentos em sua casa.

23. Que este Natal seja de união e boas energias.

24. Um Feliz Natal, com votos de um ano novo mais leve.

25. Que a alegria do Natal esteja presente no seu lar.

26. Desejo um Natal sereno e cheio de boas notícias.

27. Feliz Natal, que a convivência siga sendo respeitosa e positiva.

28. Que o espírito de Natal traga calma e esperança.

29. Um Natal de paz, saúde e bons dias pela frente.

30. Feliz Natal para você e toda a sua família.

31. Que não faltem motivos para agradecer neste Natal.

32. Desejo um Natal simples, mas cheio de significado.

33. Que a noite de Natal seja de descanso e tranquilidade.

34. Feliz Natal, com votos de harmonia e bem-estar.

35. Que o novo ano chegue com mais união e alegria.

Leia mais

Imagem - Confira o abre e fecha em Salvador e RMS durante o feriado de Natal

Confira o abre e fecha em Salvador e RMS durante o feriado de Natal

Imagem - Não pode! Veja 10 alimentos da ceia de Natal que podem fazer mal e até levar seu pet à morte

Não pode! Veja 10 alimentos da ceia de Natal que podem fazer mal e até levar seu pet à morte

Imagem - As 20 melhores frases para você desejar Feliz Natal e emocionar nas festas de final de ano

As 20 melhores frases para você desejar Feliz Natal e emocionar nas festas de final de ano

Mensagens de Feliz Natal para namorado ou namorada

36. Feliz Natal, que nosso amor siga crescendo com respeito e carinho.

37. Que o Natal fortaleça tudo o que sentimos um pelo outro.

38. Passar mais um Natal com você é motivo de gratidão.

39. Feliz Natal, que a gente siga construindo nossos sonhos juntos.

40. Que o amor seja nosso melhor presente neste Natal.

41. Um Natal de afeto, cuidado e muitos momentos bons ao seu lado.

42. Feliz Natal, que a vida nos mantenha unidos e em paz.

43. Que este Natal traga ainda mais cumplicidade para nós.

44. Ter você é meu maior presente. Feliz Natal.

45. Que o Natal renove nosso amor e nossa parceria.

46. Feliz Natal, com todo o meu carinho por você.

47. Que a noite seja leve e cheia de amor entre nós.

48. Um Natal especial, do jeitinho que a gente merece.

49. Que não faltem amor e compreensão em nosso caminho.

50. Feliz Natal, obrigada por ser meu apoio todos os dias.

Mensagens de Feliz Natal para pai

51. Feliz Natal, pai. Que não falte saúde e paz no seu coração.

52. Que este Natal seja de descanso e alegria para você.

53. Pai, desejo um Natal cheio de tranquilidade e amor.

54. Feliz Natal, com gratidão por tudo o que você faz.

55. Que a vida te retribua em paz tudo o que você oferece.

56. Um Natal de boas lembranças e novos sonhos.

57. Pai, que este Natal traga serenidade e bons momentos.

58. Feliz Natal, que você se sinta amado e reconhecido.

59. Que a noite de Natal seja leve e acolhedora.

60. Obrigada por ser meu exemplo. Feliz Natal, pai.

Mensagens de Feliz Natal para mãe

61. Feliz Natal, mãe. Que seu coração receba todo o amor que você espalha.

62. Mãe, desejo um Natal calmo, com saúde e paz.

63. Que este Natal te abrace com carinho e gratidão.

64. Feliz Natal, obrigada por cuidar de todos nós.

65. Que não faltem amor e tranquilidade neste Natal.

66. Mãe, que o Natal renove suas forças e sua alegria.

67. Feliz Natal, com todo o meu amor por você.

68. Que a noite de Natal seja do jeitinho que você merece.

69. Obrigada por tudo, hoje e sempre. Feliz Natal.

70. Que o Natal te traga descanso e bons sentimentos.

Mensagens de Feliz Natal gerais, para qualquer contato

71. Feliz Natal, que a paz esteja presente em sua vida.

72. Que este Natal traga esperança e novos começos.

73. Desejo um Natal simples, mas cheio de significado.

74. Feliz Natal, com votos de saúde e serenidade.

75. Que o amor seja prioridade neste Natal.

76. Um Natal de luz, cuidado e bons pensamentos.

77. Que a noite de Natal seja tranquila e acolhedora.

78. Feliz Natal, que o bem encontre você.

79. Que o próximo ano venha com mais equilíbrio.

80. Um Natal de gratidão e novos sonhos.

Mensagens curtas de Feliz Natal

81. Feliz Natal, com paz e amor.

82. Que o Natal seja leve e feliz.

83. Paz, saúde e um Feliz Natal.

84. Que não falte luz neste Natal.

85. Feliz Natal, boas energias sempre.

86. Um Natal de amor e tranquilidade.

87. Que a esperança se renove. Feliz Natal.

88. Natal de paz e bons sentimentos.

89. Feliz Natal, cuide-se.

90. Um Natal abençoado para você.

Mensagens de Feliz Natal com tom de reflexão

91. Que o Natal ensine a desacelerar e agradecer.

92. Que o amor seja mais forte que qualquer desafio. Feliz Natal.

93. Natal é tempo de olhar para dentro e seguir com mais consciência.

94. Que o essencial nunca falte neste Natal.

95. Feliz Natal, que a paz comece no coração.

96. Que o silêncio também seja acolhimento neste Natal.

97. Natal é sobre presença. Que ela seja verdadeira.

98. Que o próximo ciclo venha mais leve. Feliz Natal.

99. Que o Natal traga clareza e serenidade.

100. Feliz Natal, que o bem guie seus próximos passos.

Tags:

Natal Whatsapp

Mais recentes

Imagem - Após desabafo de Leticia Birkheuer, filho aparece com o pai e relata agressão: 'Estou cansado'

Após desabafo de Leticia Birkheuer, filho aparece com o pai e relata agressão: 'Estou cansado'
Imagem - Ex-atriz da Globo revela gasto de R$ 1 milhão em disputa pela guarda do filho e faz apelo: 'Não vou desistir'

Ex-atriz da Globo revela gasto de R$ 1 milhão em disputa pela guarda do filho e faz apelo: 'Não vou desistir'
Imagem - Cor e número da sorte de hoje (24 de dezembro): o dia que pede calma, afeto e escolhas leves

Cor e número da sorte de hoje (24 de dezembro): o dia que pede calma, afeto e escolhas leves

MAIS LIDAS

Imagem - Depois de um dos anos mais difíceis da vida, este signo finalmente volta a se sentir vivo em 2026
01

Depois de um dos anos mais difíceis da vida, este signo finalmente volta a se sentir vivo em 2026

Imagem - Motivo revelado: por que Paolla Oliveira e Diogo Nogueira se separaram
02

Motivo revelado: por que Paolla Oliveira e Diogo Nogueira se separaram

Imagem - Viradão de Natal: shopping de Salvador vai funcionar por 32 horas seguidas
03

Viradão de Natal: shopping de Salvador vai funcionar por 32 horas seguidas

Imagem - Corridas por aplicativo estão 41% mais caras em Salvador
04

Corridas por aplicativo estão 41% mais caras em Salvador