Não pode! Veja 10 alimentos da ceia de Natal que podem fazer mal e até levar seu pet à morte

Itens comuns nas festas de fim de ano oferecem risco de intoxicação, problemas digestivos e até emergência veterinária em cães e gatos

Fernanda Varela

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 17:20

Cães não podem comer comida da ceia de Natal Crédito: Divulgação

Fim de ano combina com mesa farta, pratos tradicionais e sobremesas irresistíveis. Mas o que é saboroso para humanos pode representar um risco sério para a saúde dos pets. Durante as ceias de Natal e Ano Novo, é comum que cães e gatos tentem ganhar um pedaço extra, porém alguns alimentos típicos dessa época não devem ser oferecidos em hipótese alguma.

Segundo alerta do Hospital Veterinário SOS, alguns ingredientes presentes nas ceias podem causar intoxicação, problemas gastrointestinais e até complicações mais graves, levando o animal a precisar de atendimento emergencial. Veja a lista de alimentos que devem ficar longe do prato dos pets.

Uva passa

Muito comum em farofas, arroz festivo, panetones e outras receitas de Natal, a uva passa é extremamente tóxica para cães e gatos. A ingestão pode causar vômitos, diarreia, dor abdominal e, em casos mais graves, insuficiência renal aguda, mesmo quando consumida em pequenas quantidades. Por isso, deve ser totalmente evitada na alimentação dos pets.

Rabanada

Tradicional nas sobremesas natalinas, a rabanada combina fritura e grandes quantidades de açúcar, fatores que sobrecarregam o organismo dos animais e podem causar mal-estar gastrointestinal.

Panetone e chocotone

Independentemente da versão, esses alimentos contêm açúcar em excesso e, no caso do chocotone, chocolate, substância tóxica para cães e gatos.

Bacon

Apesar de muito popular, o bacon é rico em gordura e sal. O consumo pode provocar problemas estomacais e, a longo prazo, afetar o coração, os pulmões e o intestino dos pets.

Doces em geral

Muitos doces contêm xilitol, adoçante artificial que pode causar queda brusca de glicose no sangue e danos ao fígado, além de favorecer obesidade e problemas dentários.

Maionese caseira

Bastante comum em saladas de fim de ano, a maionese é muito gordurosa e difícil de digerir para os animais, podendo causar desconforto e diarreia.

Alho e cebola

Esses temperos, assim como cebolinha e outros semelhantes, possuem substâncias tóxicas para os pets. O consumo pode provocar vômitos, diarreia, dor abdominal e falta de apetite.

Bebidas alcoólicas

Álcool é proibido para animais. Mesmo pequenas quantidades afetam o fígado e o cérebro, podendo causar intoxicação grave.

Peru

Apesar de ser símbolo do Natal, o peru tem ossos que se quebram facilmente. Ao serem mordidos ou engolidos, podem ferir a boca, a garganta e até órgãos internos.

Bacalhau

O bacalhau seco possui alto teor de sal, o que pode sobrecarregar os rins dos pets e causar problemas renais.

Nozes e macadâmia

Essas oleaginosas são tóxicas para animais e podem provocar reações alérgicas e outros sintomas adversos.