Não pode! Veja 10 alimentos da ceia de Natal que podem fazer mal e até levar seu pet à morte

Fernanda Varela
Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 17:20
Fim de ano combina com mesa farta, pratos tradicionais e sobremesas irresistíveis. Mas o que é saboroso para humanos pode representar um risco sério para a saúde dos pets. Durante as ceias de Natal e Ano Novo, é comum que cães e gatos tentem ganhar um pedaço extra, porém alguns alimentos típicos dessa época não devem ser oferecidos em hipótese alguma.
Segundo alerta do Hospital Veterinário SOS, alguns ingredientes presentes nas ceias podem causar intoxicação, problemas gastrointestinais e até complicações mais graves, levando o animal a precisar de atendimento emergencial. Veja a lista de alimentos que devem ficar longe do prato dos pets.
Cães
Uva passa
Muito comum em farofas, arroz festivo, panetones e outras receitas de Natal, a uva passa é extremamente tóxica para cães e gatos. A ingestão pode causar vômitos, diarreia, dor abdominal e, em casos mais graves, insuficiência renal aguda, mesmo quando consumida em pequenas quantidades. Por isso, deve ser totalmente evitada na alimentação dos pets.
Rabanada
Tradicional nas sobremesas natalinas, a rabanada combina fritura e grandes quantidades de açúcar, fatores que sobrecarregam o organismo dos animais e podem causar mal-estar gastrointestinal.
Gatos
Panetone e chocotone
Independentemente da versão, esses alimentos contêm açúcar em excesso e, no caso do chocotone, chocolate, substância tóxica para cães e gatos.
Bacon
Apesar de muito popular, o bacon é rico em gordura e sal. O consumo pode provocar problemas estomacais e, a longo prazo, afetar o coração, os pulmões e o intestino dos pets.
Doces em geral
Muitos doces contêm xilitol, adoçante artificial que pode causar queda brusca de glicose no sangue e danos ao fígado, além de favorecer obesidade e problemas dentários.
Maionese caseira
Bastante comum em saladas de fim de ano, a maionese é muito gordurosa e difícil de digerir para os animais, podendo causar desconforto e diarreia.
Alho e cebola
Esses temperos, assim como cebolinha e outros semelhantes, possuem substâncias tóxicas para os pets. O consumo pode provocar vômitos, diarreia, dor abdominal e falta de apetite.
Bebidas alcoólicas
Álcool é proibido para animais. Mesmo pequenas quantidades afetam o fígado e o cérebro, podendo causar intoxicação grave.
Peru
Apesar de ser símbolo do Natal, o peru tem ossos que se quebram facilmente. Ao serem mordidos ou engolidos, podem ferir a boca, a garganta e até órgãos internos.
Bacalhau
O bacalhau seco possui alto teor de sal, o que pode sobrecarregar os rins dos pets e causar problemas renais.
Nozes e macadâmia
Essas oleaginosas são tóxicas para animais e podem provocar reações alérgicas e outros sintomas adversos.
Manter esses alimentos fora do alcance dos pets é uma forma simples de evitar sustos durante as festas. Em caso de ingestão acidental ou qualquer sinal de mal-estar, a orientação é procurar atendimento veterinário o quanto antes.