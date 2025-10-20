MITO OU VERDADE?

Carne, osso e ódio? Entenda por que cães da raça pinscher são tão bravos e vivem tremendo

O comportamento bravo do pinscher tem relação direta com seu instinto protetor

Fernanda Varela

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 15:03

Pinscher Crédito: Reprodução

Pequeno no tamanho, mas gigante na personalidade. O pinscher é conhecido nas redes sociais como “50% ódio e 50% tremedeira”, fama que rendeu milhões de visualizações e memes sobre sua “braveza”. Mas afinal, por que esse cachorro é tão temperamental e parece estar sempre pronto para atacar qualquer movimento suspeito?

De acordo com a veterinária Julia Germano, da rede Pet de TODOS, a fama não é mito. O comportamento bravo do pinscher tem relação direta com seu instinto protetor. “Eles são cães destemidos, com muita energia e um instinto de proteção mais aflorado que o de muitas outras raças. Por isso, estão sempre dispostos a proteger sua família e seus pertences, mas acabam confundindo defesa com agressividade”, explica a especialista.

Ou seja, quando o pinscher late, rosna ou avança, ele não está sendo mau: está apenas tentando se proteger. Essa reação é mais comum em cães de pequeno porte, que se sentem vulneráveis e, por isso, reagem de forma intensa. Situações simples, como a chegada de um estranho em casa ou a perda de um brinquedo, podem ser suficientes para deixá-lo irritado.

E quanto à tremedeira? Ela também tem uma explicação. Segundo Germano, além do frio ou do medo, o pinscher pode sofrer da Síndrome do Tremor Generalizado (STG), uma condição neurológica comum em raças pequenas. “A STG decorre de inflamações no cerebelo e é mais visível em cães ansiosos ou que se agitam com facilidade”, diz.