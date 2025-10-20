Acesse sua conta
Expulsa de A Fazenda 17, Gaby Spanic já tinha agendado presença VIP para o fim do mês

Atriz teria dito a pessoas próximas que não passaria mais de um mês no reality show

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 12:44

Gaby Spanic deu tapa em Tamires
Gaby Spanic deu tapa em Tamires Crédito: Reprodução

Gaby Spanic foi expulsa do reality show 'A Fazenda 17' após dar um tapa em Tàmires Assîs durante a dinâmica de domingo (19). A atriz queria fazer um protesto contra a violência entre os peões com uma encenação ao vivo, mas a performance saiu do controle. A saída antecipada do programa, porém, já estaria nos planos da artista venezuelana.

De acordo com o site 'NaTelinha', a estrela de A Usurpadora (1998) queria ficar apenas um mês no reality. O plano teria sido traçado, inclusive, antes mesmo de sua entrada. Tanto que ela agendou uma presença VIP em um evento em Teresina, no Piauí, para o dia 28 de outubro. 

A data 'casaria' perfeitamente com a saída de Gaby da atração. Vale lembrar que o participante que é expulso perde o direito ao cachê e todos os prêmios conquistados dentro do programa.

A confusão envolvendo a artista começou quando ela escolheu Tàmires, até então sua aliada, para ser citada na dinâmica. Em um discurso emocionado, a atriz relembrou episódios de violência que viveu e afirmou que não tolerava agressões. Em meio à fala, perdeu o controle e atingiu a colega com um tapa no rosto. "Defenda-se! Perdoe-me! Por que você não se defende?", gritou, logo após o gesto.

Dudu Camargo tentou convencer Gaby a continuar no programa, mas ela manteve a decisão de sair. "São muitas cobras. Produção, por favor! Eu desisto". 

O diretor do programa, Rodrigo Carelli, se manifestou nas redes sociais e confirmou a expulsão da venezuelana. "Devido ao ocorrido na atividade agora há pouco, tivemos que expulsar a Gaby Spanic do jogo", declarou.

