A FAMÍLIA CRESCEU!

Gabigol e Rafaella Santos mostram nova integrante da família após reatarem namoro

Casal mantém uma relação marcada por idas e vindas desde 2015

Giuliana Mancini

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 10:15

Gabigol e Rafaella Crédito: Reprodução

A família de Gabigol e Rafaella Santos cresceu! O jogador encantou os seguidores, no último domingo (19), ao publicar duas fotos com a mais nova 'filha' do casal: uma cachorrinha chamada Pia. A publicação acontece dois meses após os dois reatarem o namoro.

No primeiro registro, o atacante do Cruzeiro mostrou a irmã de Neymar com a pet. Depois, foi a vez do próprio atleta aparecer em uma imagem com o animal.

Gabigol e Rafaella vivem um relacionamento ioiô, marcado por idas e vindas. Eles começaram a se relacionar em 2015, mas só assumiram oficialmente dois anos depois, em 2017. Apesar dos diversos términos ao longo do tempo, os dois anunciaram o fim definitivo em setembro do ano passado. Mas os rumores de uma volta surgiram no início de dezembro, quando ambos foram vistos curtindo férias no Japão.