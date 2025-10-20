Gabigol e Rafaella Santos mostram nova integrante da família após reatarem namoro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 20 de outubro de 2025 às 10:15
A família de Gabigol e Rafaella Santos cresceu! O jogador encantou os seguidores, no último domingo (19), ao publicar duas fotos com a mais nova 'filha' do casal: uma cachorrinha chamada Pia. A publicação acontece dois meses após os dois reatarem o namoro.
No primeiro registro, o atacante do Cruzeiro mostrou a irmã de Neymar com a pet. Depois, foi a vez do próprio atleta aparecer em uma imagem com o animal.
Gabigol e Rafaella
Gabigol e Rafaella vivem um relacionamento ioiô, marcado por idas e vindas. Eles começaram a se relacionar em 2015, mas só assumiram oficialmente dois anos depois, em 2017. Apesar dos diversos términos ao longo do tempo, os dois anunciaram o fim definitivo em setembro do ano passado. Mas os rumores de uma volta surgiram no início de dezembro, quando ambos foram vistos curtindo férias no Japão.
O casal confirmou que havia reatado o romance pouco depois, com uma foto romântica nas redes sociais. Em maio deste ano, começaram a circular notícias de uma nova separação. Mas, no fim de julho, eles retomaram novamente o relacionamento. Em agosto, o casal surgiu com anéis dourados na mão esquerda. Atualmente, o jogador e a influenciadora moram juntos em Belo Horizonte, Minas Gerais.