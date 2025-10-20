Acesse sua conta
Gabigol e Rafaella Santos mostram nova integrante da família após reatarem namoro

Casal mantém uma relação marcada por idas e vindas desde 2015

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 10:15

Gabigol e Rafaella
Gabigol e Rafaella Crédito: Reprodução

A família de Gabigol e Rafaella Santos cresceu! O jogador encantou os seguidores, no último domingo (19), ao publicar duas fotos com a mais nova 'filha' do casal: uma cachorrinha chamada Pia. A publicação acontece dois meses após os dois reatarem o namoro.

No primeiro registro, o atacante do Cruzeiro mostrou a irmã de Neymar com a pet. Depois, foi a vez do próprio atleta aparecer em uma imagem com o animal.

Gabigol e Rafaella

Gabigol por Reprodução/Instagram
Rafaella por Reprodução/Instagram
Gabigol e Rafaella por Reprodução/Instagram
Rafaella e Gabigol por Reprodução/Instagram
Rafaella e Gabigol por Reprodução
Gabigol e Rafaella por Reprodução
Gabigol e Rafaella por Reprodução
Gabigol e Rafaella por Reprodução
Gabigol e Rafaella por Reprodução
Gabigol e Rafaella por Reprodução
Gabigol e Rafaella por Reprodução
Gabigol e Rafaella Santos por Reprodução
1 de 12
Gabigol por Reprodução/Instagram

Gabigol e Rafaella vivem um relacionamento ioiô, marcado por idas e vindas. Eles começaram a se relacionar em 2015, mas só assumiram oficialmente dois anos depois, em 2017.  Apesar dos diversos términos ao longo do tempo, os dois anunciaram o fim definitivo em setembro do ano passado. Mas os rumores de uma volta surgiram no início de dezembro, quando ambos foram vistos curtindo férias no Japão.

O casal confirmou que havia reatado o romance pouco depois, com uma foto romântica nas redes sociais. Em maio deste ano, começaram a circular notícias de uma nova separação. Mas, no fim de julho, eles retomaram novamente o relacionamento. Em agosto, o casal surgiu com anéis dourados na mão esquerda. Atualmente, o jogador e a influenciadora moram juntos em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Tags:

Gabigol Namoro Famosos Rafaella Santos Relacionamentos Gabriel Barbosa Gabi Rafaella

