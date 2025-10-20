Acesse sua conta
Psirico leva multidão às ruas de Salvador em Arrastão na Liberdade

Márcio Victor comanda festa reunindo milhares com mensagem de paz e união nas comunidades

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 09:16

Márcio Victor comanda Arrastão do MV e leva paz e alegria às ruas de Salvador
Márcio Victor comanda Arrastão do MV e leva paz e alegria às ruas de Salvador Crédito: Reprodução/@jooowfilms

O tradicional Arrastão do MV tomou conta das ruas de Salvador na noite de sábado (18). Márcio Victor, à frente do Psirico, arrastou uma multidão vestida de branco do bairro da Liberdade até a Lapinha, celebrando seu aniversário e reforçando um recado de paz e união.

Apesar de realizado em data diferente este ano por causa da agenda do artista, Márcio garantiu que a festa seguirá seu formato original na próxima edição. “A palavra de hoje é resistência. Conseguimos manter a tradição, mesmo em um dia atípico, com a agenda do Psirico lotada, fizemos o arrastão”, disse o cantor.

Durante o percurso, o cantor destacou a importância da celebração como símbolo de esperança. “A gente vem passando por problemas de falta de segurança nas periferias, não só de Salvador, mas do Brasil inteiro, e eu peço a Deus que intervenha. Quero trocar as imagens de violência por momentos de alegria, como os de hoje. Eu senti o abraço do meu povo”, completou Márcio.

O evento contou com apresentações especiais de Alder Samps (Poder Dang), Danilo (Oz Bambaz), John John (Saiddy Bamba) e Bob na Voz, unindo diferentes gerações do pagode baiano. Moradores interagiram com o cantor, transformando casas em camarotes e enviando gestos simbólicos, como o caruru oferecido por uma família ao artista, reforçando o vínculo entre a comunidade e a música.

