O universo já avisou: qual o dia da sorte desta semana (8 a 14 de dezembro) para cada signo

Giuliana Mancini
Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 05:00
Nesta semana, a energia favorece decisões ousadas, clareza emocional e oportunidades que surgem de forma inesperada. Cada signo terá um dia específico em que tudo flui com mais facilidade, onde portas se abrem, pessoas certas aparecem e percepções importantes vêm à tona. A seguir, veja qual é o seu momento de sorte e como aproveitar. A previsão é do site "Your Tango".
Áries: Quarta, 10 de dezembro
O dia traz lucidez emocional e coragem para decisões que você vinha adiando. Você entende melhor seus próprios limites e passa a agir com muito mais confiança.
Dica cósmica: pequenas percepções transformam grandes caminhos.
Touro: Quinta, 11 de dezembro
Conversas, negociações e oportunidades materiais ganham força. É um dia propício para assumir escolhas que realmente favorecem sua rotina e seu futuro.
Dica cósmica: siga o que fizer sentido, não o que parecer obrigação.
Gêmeos: Quarta, 10 de dezembro
Reconhecimento, avanço profissional e clareza sobre o próximo passo. Algo que você vem construindo finalmente começa a dar frutos.
Dica cósmica: trate cada ideia com seriedade, uma delas vale ouro.
Câncer: Quinta, 11 de dezembro
Você reorganiza seus planos e percebe quais prioridades realmente fazem sentido. É um dia excelente para alinhar projetos pessoais.
Dica cósmica: pergunte-se o que realmente te realiza, não o que te acostumaram a querer.
Leão: Sexta, 12 de dezembro
Um movimento financeiro ou profissional chega como recompensa por esforços antigos.
Dica cósmica: aceite o retorno, você merece essa fase.
Virgem: Quinta, 11 de dezembro
Seu foco está na casa, na vida íntima e nas relações mais próximas. O dia traz harmonia e decisões importantes.
Dica cósmica: cuide do seu próprio espaço como prioridade.
Libra: Sábado, 13 de dezembro
O dia favorece criatividade, comunicação e conexões profissionais que podem abrir caminhos.
Dica cósmica: expresse suas ideias sem medo, elas estarão afiadas.
Escorpião: Quarta, 10 de dezembro
As tensões diminuem e você sente mais leveza. Situações antes confusas ficam claras.
Dica cósmica: permita-se confiar naquilo que você já sabe intuitivamente.
Sagitário: Sexta, 12 de dezembro
Uma percepção poderosa mexe com sua carreira ou seus próximos passos. O dia te aponta uma direção mais alinhada.
Dica cósmica: siga a solução simples; ela é a certa.
Capricórnio: Quinta, 11 de dezembro
Você entende melhor seu ritmo emocional e percebe o que precisa mudar para ter mais tranquilidade.
Dica cósmica: emoções não atrapalham, elas guiam.
Aquário: Sábado, 13 de dezembro
Uma conversa muda sua perspectiva e desbloqueia algo importante.
Dica cósmica: deixe o novo entrar, mesmo que ele pareça inesperado.
Peixes: Quinta, 11 de dezembro
Carreira em destaque, novidades e reconhecimento. Alguém nota seu talento.
Dica cósmica: prepare-se para ocupar um lugar maior.