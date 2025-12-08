ASTROLOGIA

O universo já avisou: qual o dia da sorte desta semana (8 a 14 de dezembro) para cada signo

Os próximos dias desbloqueiam caminhos que estavam parados e encerram etapas importantes

Giuliana Mancini

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 05:00

Signos e boa sorte Crédito: Reprodução

Nesta semana, a energia favorece decisões ousadas, clareza emocional e oportunidades que surgem de forma inesperada. Cada signo terá um dia específico em que tudo flui com mais facilidade, onde portas se abrem, pessoas certas aparecem e percepções importantes vêm à tona. A seguir, veja qual é o seu momento de sorte e como aproveitar. A previsão é do site "Your Tango".

Áries: Quarta, 10 de dezembro

O dia traz lucidez emocional e coragem para decisões que você vinha adiando. Você entende melhor seus próprios limites e passa a agir com muito mais confiança.

Dica cósmica: pequenas percepções transformam grandes caminhos.

Touro: Quinta, 11 de dezembro

Conversas, negociações e oportunidades materiais ganham força. É um dia propício para assumir escolhas que realmente favorecem sua rotina e seu futuro.

Dica cósmica: siga o que fizer sentido, não o que parecer obrigação.

Gêmeos: Quarta, 10 de dezembro

Reconhecimento, avanço profissional e clareza sobre o próximo passo. Algo que você vem construindo finalmente começa a dar frutos.

Dica cósmica: trate cada ideia com seriedade, uma delas vale ouro.

Câncer: Quinta, 11 de dezembro

Você reorganiza seus planos e percebe quais prioridades realmente fazem sentido. É um dia excelente para alinhar projetos pessoais.

Dica cósmica: pergunte-se o que realmente te realiza, não o que te acostumaram a querer.

Leão: Sexta, 12 de dezembro

Um movimento financeiro ou profissional chega como recompensa por esforços antigos.

Dica cósmica: aceite o retorno, você merece essa fase.

Virgem: Quinta, 11 de dezembro

Seu foco está na casa, na vida íntima e nas relações mais próximas. O dia traz harmonia e decisões importantes.

Dica cósmica: cuide do seu próprio espaço como prioridade.

Libra: Sábado, 13 de dezembro

O dia favorece criatividade, comunicação e conexões profissionais que podem abrir caminhos.

Dica cósmica: expresse suas ideias sem medo, elas estarão afiadas.

Escorpião: Quarta, 10 de dezembro

As tensões diminuem e você sente mais leveza. Situações antes confusas ficam claras.

Dica cósmica: permita-se confiar naquilo que você já sabe intuitivamente.

Sagitário: Sexta, 12 de dezembro

Uma percepção poderosa mexe com sua carreira ou seus próximos passos. O dia te aponta uma direção mais alinhada.

Dica cósmica: siga a solução simples; ela é a certa.

Capricórnio: Quinta, 11 de dezembro

Você entende melhor seu ritmo emocional e percebe o que precisa mudar para ter mais tranquilidade.

Dica cósmica: emoções não atrapalham, elas guiam.

Aquário: Sábado, 13 de dezembro

Uma conversa muda sua perspectiva e desbloqueia algo importante.

Dica cósmica: deixe o novo entrar, mesmo que ele pareça inesperado.

Peixes: Quinta, 11 de dezembro

Carreira em destaque, novidades e reconhecimento. Alguém nota seu talento.