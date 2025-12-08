Acesse sua conta
Fabiano Moraes vence a Prova de Fogo em 'A Fazenda 17'; descubra quem foi para a baia

A disputa definiu o dono do último Lampião da temporada e colocou três peões direto na baia

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 06:39

Fabiano Moraes
Fabiano Moraes Crédito: Reprodução

A tarde de ontem, domingo, 7, mudou os rumos da reta final de A Fazenda 17. Em uma disputa tensa e cheia de imprevistos, Fabiano Moraes garantiu a vitória na última Prova de Fogo da temporada e conquistou o tão cobiçado Poder do Lampião, peça-chave para a formação da próxima roça.

Antes da prova, Adriane Galisteu revelou ao elenco o resultado da votação popular sobre a chama laranja. O público escolheu a opção A: “repasse todos os votos que um peão recebeu para outro. Você pode repassar seus próprios votos se quiser.” Um poder que promete deixar a formação da roça ainda mais imprevisível e dar dor de cabeça aos peões que se consideram seguros no jogo.

  • Como foi a prova

A dinâmica exigia agilidade, força e bastante precisão. Os competidores precisavam, suspensos por uma corda, encher baldes de água e despejar o conteúdo em um tubo transparente até que a chama interna fosse derrubada. Vencia quem completasse a missão em menos tempo.

Kathy Maravilha

Kathy Maravilha por Reprodução
Kathy Maravilha por Divulgação/Record
Kathy Maravilha por Reprodução/Redes Sociais
Kathy Maravilha por Reprodução/Redes Sociais
Kathy Maravilha por Divulgação/Record
1 de 5
Kathy Maravilha por Reprodução

Para definir quem correria em cada rodada, houve um sorteio que dividiu os peões nas seguintes baterias:

  • 1ª bateria: Duda Wendling, Toninho Tornado e Walério Araújo
  • 2ª bateria: Kathy Maravilha, Saory Cardoso e Fabiano Moraes
  • 3ª bateria: Luiz Mesquita e Carol Lekker

Duda Wendling

A atriz Duda Wendling por Reprodução/Redes Sociais
A atriz Duda Wendling por Reprodução/Redes Sociais
Duda Wendling, a Clarinha de ‘Avenida Brasil’e Joaquim Lopes por Divulgação
Duda Wendling, viveu a Dóris em 'Cúmplices de Um Resgate’ do SBT por Reprodução/SBT
A atriz Duda Wendling em A Fazenda 17 por Reprodução/Record
A atriz Duda Wendling em 'Cúmplices de um Resgaste' do SBT por Reprodução/SBT
Atriz Duda Wendling quando criança por Divulgação
Atriz Duda Wendling por Reprodução/Redes Sociais
Em A Fazenda 17, Duda Wendling se propôs a mostrar ‘uma Duda mais madura, consciente, forte e determinada a deixar sua marca dentro do jogo’ por Divulgação
Atriz Duda Wendling por Reprodução/Redes Sociais
Duda Wendling por Reprodução
1 de 11
A atriz Duda Wendling por Reprodução/Redes Sociais

Durante a disputa, Saory chegou a machucar o pulso e precisou de atendimento, mas continuou na competição. Walério e Luiz venceram suas baterias, mas não superaram o menor tempo da prova, conquistado por Fabiano, que garantiu a vitória geral.

  • Quem foi para a baia

Toninho Tornado

Toninho Tornado por Reprodução
Toninho Tornado em "A Fazenda 17" por Reprodução
Toninho Tornado por Reprodução
Toninho Tornado, comediante famoso por criar o bordão "calabreso" por Reprodução
1 de 4
Toninho Tornado por Reprodução

Com o fim da prova, os peões com os piores desempenhos foram direto para a baia da semana:

  • Toninho Tornado
  • Kathy Maravilha
  • Duda Wendling

Os três agora ficam expostos a uma possível indicação à roça e podem ter um papel estratégico importante ou se tornarem alvos diretos.

Tags:

A Fazenda 17 Record Reality Show Reality A Fazenda

