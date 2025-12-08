REALITY

Fabiano Moraes vence a Prova de Fogo em 'A Fazenda 17'; descubra quem foi para a baia

A disputa definiu o dono do último Lampião da temporada e colocou três peões direto na baia

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 06:39

Fabiano Moraes Crédito: Reprodução

A tarde de ontem, domingo, 7, mudou os rumos da reta final de A Fazenda 17. Em uma disputa tensa e cheia de imprevistos, Fabiano Moraes garantiu a vitória na última Prova de Fogo da temporada e conquistou o tão cobiçado Poder do Lampião, peça-chave para a formação da próxima roça.



Antes da prova, Adriane Galisteu revelou ao elenco o resultado da votação popular sobre a chama laranja. O público escolheu a opção A: “repasse todos os votos que um peão recebeu para outro. Você pode repassar seus próprios votos se quiser.” Um poder que promete deixar a formação da roça ainda mais imprevisível e dar dor de cabeça aos peões que se consideram seguros no jogo.

Como foi a prova

A dinâmica exigia agilidade, força e bastante precisão. Os competidores precisavam, suspensos por uma corda, encher baldes de água e despejar o conteúdo em um tubo transparente até que a chama interna fosse derrubada. Vencia quem completasse a missão em menos tempo.

Para definir quem correria em cada rodada, houve um sorteio que dividiu os peões nas seguintes baterias:

1ª bateria: Duda Wendling, Toninho Tornado e Walério Araújo

Duda Wendling, Toninho Tornado e Walério Araújo 2ª bateria: Kathy Maravilha, Saory Cardoso e Fabiano Moraes

Kathy Maravilha, Saory Cardoso e Fabiano Moraes 3ª bateria: Luiz Mesquita e Carol Lekker

Durante a disputa, Saory chegou a machucar o pulso e precisou de atendimento, mas continuou na competição. Walério e Luiz venceram suas baterias, mas não superaram o menor tempo da prova, conquistado por Fabiano, que garantiu a vitória geral.

Quem foi para a baia

Com o fim da prova, os peões com os piores desempenhos foram direto para a baia da semana:

Toninho Tornado

Kathy Maravilha



Duda Wendling

