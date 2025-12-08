Fabiano Moraes vence a Prova de Fogo em 'A Fazenda 17'; descubra quem foi para a baia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 06:39
A tarde de ontem, domingo, 7, mudou os rumos da reta final de A Fazenda 17. Em uma disputa tensa e cheia de imprevistos, Fabiano Moraes garantiu a vitória na última Prova de Fogo da temporada e conquistou o tão cobiçado Poder do Lampião, peça-chave para a formação da próxima roça.
Antes da prova, Adriane Galisteu revelou ao elenco o resultado da votação popular sobre a chama laranja. O público escolheu a opção A: “repasse todos os votos que um peão recebeu para outro. Você pode repassar seus próprios votos se quiser.” Um poder que promete deixar a formação da roça ainda mais imprevisível e dar dor de cabeça aos peões que se consideram seguros no jogo.
A dinâmica exigia agilidade, força e bastante precisão. Os competidores precisavam, suspensos por uma corda, encher baldes de água e despejar o conteúdo em um tubo transparente até que a chama interna fosse derrubada. Vencia quem completasse a missão em menos tempo.
Para definir quem correria em cada rodada, houve um sorteio que dividiu os peões nas seguintes baterias:
Durante a disputa, Saory chegou a machucar o pulso e precisou de atendimento, mas continuou na competição. Walério e Luiz venceram suas baterias, mas não superaram o menor tempo da prova, conquistado por Fabiano, que garantiu a vitória geral.
Com o fim da prova, os peões com os piores desempenhos foram direto para a baia da semana:
Os três agora ficam expostos a uma possível indicação à roça e podem ter um papel estratégico importante ou se tornarem alvos diretos.