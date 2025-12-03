RELEMBRE

Confinado em A Fazenda 17, Dudu Camargo já namorou com Barbie Humana, encontrada morta

Jornalista pediu a influenciadora em namoro ao vivo, e os dois chegaram a participar de programa de entrevistas juntos

Felipe Sena

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 21:17

Dudu Camargo e Barbie Humana Crédito: Reprodução | YouTube

Dudu Camargo é um dos participantes que mais tem gerado assunto em A Fazenda 17. O peão que já foi venceu a Prova do Fazendeiro três vezes, tem uma trajetória no jornalismo, no entanto, poucos sabem que o jornalista chegou a ter um relacionamento com Barbara Jankavski Marquez, a Barbie Humana, de 31 anos, que foi encontrada morta no dia 2 de novembro, dentro de sua residência, na zona oeste de São Paulo.

A influenciadora teria morrido acidentalmente por uso de cocaína, de acordo com a perícia da Polícia Técnico-Científica e a investigação da Polícia Civil de São Paulo. A informação foi divulgada pelo g1.

Além de ter ganhado notoriedade por sua aparência inspirada na boneca Barbie, Jankavski foi pedida em namoro ao vivo pelo apresentador Dudu Camargo, de 27 anos, no programa “The Noite”, do SBT, em 2018.

Em uma entrevista no “The Noite com Danilo Gentili”, em 2018, os dois revelaram que se conheceram num dos lugares mais inusitados, um consultório odontológico. Depois disso, os dois trocaram telefones e começaram a conversar com frequência.

O momento repercutiu nas redes sociais e em sites de entretenimento. Bárbara, que já era conhecida por suas transformações estéticas, passou a aparecer com frequência em programas de TV e colunas de celebridades.

Apesar da comoção por causa do pedido, não há registros de que o relacionamento tenha seguido de forma duradoura. Bárbara seguiu como influenciadora digital.