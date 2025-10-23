PROCESSO

Justiça vai atrás de Dudu Camargo em 'A Fazenda 17'; entenda

O apresentador é alvo de um processo e deveria ser citado judicialmente dentro do reality show

Antes de conquistar público em ‘A Fazenda’, Dudu Camargo foi acusado de assediar menor no Instagram Crédito: Reprodução/Record

O confinamento de Dudu Camargo em A Fazenda 17 está rendendo problemas além do jogo. O ex-apresentador do SBT é réu em um processo movido por Roseli Fontes Fernandes Rodrigues e Lucas Antonio Severino, que o acusam de ter causado um acidente de trânsito em dezembro de 2021 e não ter arcado com os prejuízos.

De acordo com o processo, Dudu teria colidido com o táxi conduzido por Lucas, veículo que pertence a Roseli e, após o incidente, prometido cobrir os custos do conserto. No entanto, segundo os autores, o apresentador desapareceu sem cumprir o combinado. Diante da falta de resposta, os proprietários do carro ingressaram com uma ação judicial pedindo uma indenização de R$ 20 mil.

Os advogados das vítimas vêm tentando localizar o apresentador desde então, mas sem sucesso. Em setembro deste ano, a Justiça autorizou que Dudu fosse citado e intimado em dois endereços: um deles, o da sede de A Fazenda 17, em Itapecerica da Serra (SP). Porém, o resultado foi inesperado.

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, o documento enviado ao endereço do reality retornou ao Cartório do 1º Juizado Especial Cível com a observação de que o apresentador “mudou-se”, o que impossibilitou a entrega da citação judicial. Dessa forma, o processo ficou temporariamente parado.

Com o impasse, uma nova tentativa foi determinada, desta vez, para o endereço da Record TV, na Barra Funda, em São Paulo. Até o momento, não há confirmação se o documento foi recebido.