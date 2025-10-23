Acesse sua conta
Justiça vai atrás de Dudu Camargo em 'A Fazenda 17'; entenda

O apresentador é alvo de um processo e deveria ser citado judicialmente dentro do reality show

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 12:06

Antes de conquistar público em ‘A Fazenda’, Dudu Camargo foi acusado de assediar menor no Instagram
Antes de conquistar público em ‘A Fazenda’, Dudu Camargo foi acusado de assediar menor no Instagram Crédito: Reprodução/Record

O confinamento de Dudu Camargo em A Fazenda 17 está rendendo problemas além do jogo. O ex-apresentador do SBT é réu em um processo movido por Roseli Fontes Fernandes Rodrigues e Lucas Antonio Severino, que o acusam de ter causado um acidente de trânsito em dezembro de 2021 e não ter arcado com os prejuízos.

De acordo com o processo, Dudu teria colidido com o táxi conduzido por Lucas, veículo que pertence a Roseli e, após o incidente, prometido cobrir os custos do conserto. No entanto, segundo os autores, o apresentador desapareceu sem cumprir o combinado. Diante da falta de resposta, os proprietários do carro ingressaram com uma ação judicial pedindo uma indenização de R$ 20 mil.

Os advogados das vítimas vêm tentando localizar o apresentador desde então, mas sem sucesso. Em setembro deste ano, a Justiça autorizou que Dudu fosse citado e intimado em dois endereços: um deles, o da sede de A Fazenda 17, em Itapecerica da Serra (SP). Porém, o resultado foi inesperado.

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, o documento enviado ao endereço do reality retornou ao Cartório do 1º Juizado Especial Cível com a observação de que o apresentador “mudou-se”, o que impossibilitou a entrega da citação judicial. Dessa forma, o processo ficou temporariamente parado.

Dudu Camargo

Dudu Camargo por Reprodução
Dudu Camargo por Reprodução
Dudu Camargo por Reprodução
Dudu Camargo por Reprodução
Dudu Camargo por Reprodução
Dudu Camargo por Reprodução
Dudu Camargo está namorando a apresentadora Suyane Pessoa por Reprodução/Redes Sociais
Antes de conquistar público em ‘A Fazenda’, Dudu Camargo foi acusado de assediar menor no Instagram por Reprodução/Record
1 de 8
Dudu Camargo por Reprodução

LEIA MAIS SOBRE O CASO

'A Fazenda 17': Dudu Camargo aponta erro estratégico de Renata após eliminação

'A Fazenda 17': Atitude de Dudu Camargo revolta público e fãs pedem expulsão do peão

Dudu Camargo quebra regra, expõe bastidores do SBT e leva bronca em A Fazenda 17

A Fazenda 17: apresentadora revela namoro com Dudu Camargo e planos de ter filho

Queridinho de ‘A Fazenda’, Dudu Camargo já foi acusado de assediar menor com prints polêmicos

Com o impasse, uma nova tentativa foi determinada, desta vez, para o endereço da Record TV, na Barra Funda, em São Paulo. Até o momento, não há confirmação se o documento foi recebido.

Enquanto isso, Dudu Camargo segue confinado em A Fazenda 17, sem saber que sua situação judicial fora do programa pode se complicar ainda mais nos próximos dias.

