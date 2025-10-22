'Bugonia': novo filme de Emma Stone exige que público raspe a cabeça para assistir

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 22 de outubro de 2025 às 17:44
Os fãs de Emma Stone precisaram de coragem, e de máquina zero, para conferir o novo filme da atriz. Durante uma exibição especial de Bugonia no Teatro Culver, em Los Angeles, apenas quem estivesse com a cabeça completamente raspada pôde entrar na sessão.
A ação, promovida pela distribuidora Focus Features em parceria com a plataforma DoLA, levou a proposta do longa ao pé da letra: no local, um barbeiro ficou responsável por transformar os espectadores que ainda não tinham aderido ao visual careca. Em troca, a entrada era gratuita.
A iniciativa faz referência direta à personagem de Emma Stone no filme, uma executiva poderosa que, após ser sequestrada por dois homens obcecados por teorias da conspiração, tem a cabeça raspada. Eles acreditam que ela é, na verdade, uma alienígena disfarçada com planos de destruir o planeta.
O evento virou atração à parte: filas se formaram desde o início da tarde, e muitos participantes aceitaram o desafio com entusiasmo. Alguns encararam o gesto como uma homenagem à atriz, enquanto outros aproveitaram a oportunidade para um visual radical e uma boa história para contar.
“Faz tempo que não sentia o vento na cabeça”, brincou um dos participantes em entrevista ao New York Post. Já o barbeiro responsável pelo evento, KP Kalama, revelou que nunca havia raspado tantas cabeças em um único dia.
Bugonia marca a quarta colaboração de Emma Stone com o cineasta grego Yorgos Lanthimos, com quem já trabalhou em A Favorita (2018), Pobres Criaturas (2023) e Tipos de Gentileza (2024). O elenco ainda conta com Jesse Plemons, Alicia Silverstone e Stavros Halkios.
O longa, que estreou mundialmente no Festival de Veneza, chega aos cinemas dos Estados Unidos no dia 24 de outubro. No Brasil, o lançamento está previsto para 13 de novembro e, felizmente, sem a exigência de raspar a cabeça.