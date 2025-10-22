Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Bugonia': novo filme de Emma Stone exige que público raspe a cabeça para assistir

Pré-estreia exigiu que espectadores ficassem carecas para ver o longa que estreia no Brasil em novembro

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 17:44

'Bugonia’: Público terá que raspar a cabeça para ver novo filme de Emma Stone Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Os fãs de Emma Stone precisaram de coragem, e de máquina zero, para conferir o novo filme da atriz. Durante uma exibição especial de Bugonia no Teatro Culver, em Los Angeles, apenas quem estivesse com a cabeça completamente raspada pôde entrar na sessão.

A ação, promovida pela distribuidora Focus Features em parceria com a plataforma DoLA, levou a proposta do longa ao pé da letra: no local, um barbeiro ficou responsável por transformar os espectadores que ainda não tinham aderido ao visual careca. Em troca, a entrada era gratuita.

Leia mais

Imagem - Yasmin Santos anuncia fim do noivado com Maria Venture: 'Tinha esperança'

Yasmin Santos anuncia fim do noivado com Maria Venture: 'Tinha esperança'

Imagem - Retorno de 'Rainha da Sucata' já tem data marcada no Vale a Pena Ver de Novo; confira

Retorno de 'Rainha da Sucata' já tem data marcada no Vale a Pena Ver de Novo; confira

Imagem - Camarote Salvador confirma show de Saulo Fernandes pelo terceiro ano seguido

Camarote Salvador confirma show de Saulo Fernandes pelo terceiro ano seguido

A iniciativa faz referência direta à personagem de Emma Stone no filme, uma executiva poderosa que, após ser sequestrada por dois homens obcecados por teorias da conspiração, tem a cabeça raspada. Eles acreditam que ela é, na verdade, uma alienígena disfarçada com planos de destruir o planeta.

O evento virou atração à parte: filas se formaram desde o início da tarde, e muitos participantes aceitaram o desafio com entusiasmo. Alguns encararam o gesto como uma homenagem à atriz, enquanto outros aproveitaram a oportunidade para um visual radical e uma boa história para contar.

'Bugonia': público terá que raspar a cabeça para assistir filme com Emma Stone

'Bugonia’: Público terá que raspar a cabeça para ver novo filme de Emma Stone por Reprodução/Redes Sociais
Bugonia - Festival de Veneza 2025 por Divulgação
'Bugonia’: Público terá que raspar a cabeça para ver novo filme de Emma Stone por Reprodução/Redes Sociais
'Bugonia’: Público terá que raspar a cabeça para ver novo filme de Emma Stone por Reprodução/Redes Sociais
'Bugonia’: Público terá que raspar a cabeça para ver novo filme de Emma Stone por Reprodução/Redes Sociais
'Bugonia’: Público terá que raspar a cabeça para ver novo filme de Emma Stone por Divulgação
1 de 6
'Bugonia’: Público terá que raspar a cabeça para ver novo filme de Emma Stone por Reprodução/Redes Sociais

“Faz tempo que não sentia o vento na cabeça”, brincou um dos participantes em entrevista ao New York Post. Já o barbeiro responsável pelo evento, KP Kalama, revelou que nunca havia raspado tantas cabeças em um único dia.

Bugonia marca a quarta colaboração de Emma Stone com o cineasta grego Yorgos Lanthimos, com quem já trabalhou em A Favorita (2018), Pobres Criaturas (2023) e Tipos de Gentileza (2024). O elenco ainda conta com Jesse Plemons, Alicia Silverstone e Stavros Halkios.

O longa, que estreou mundialmente no Festival de Veneza, chega aos cinemas dos Estados Unidos no dia 24 de outubro. No Brasil, o lançamento está previsto para 13 de novembro e, felizmente, sem a exigência de raspar a cabeça.

Leia mais

Imagem - 12 nutrientes que ajudam a proteger a pele do sol

12 nutrientes que ajudam a proteger a pele do sol

Imagem - 6 receitas rápidas e fáceis para preparar no liquidificador

6 receitas rápidas e fáceis para preparar no liquidificador

Imagem - Vitaminas proteicas: 3 receitas caseiras para o pré-treino

Vitaminas proteicas: 3 receitas caseiras para o pré-treino

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Cinemark promove maratona com filmes de terror

5 filmes incríveis que chegam ao cinema nesta semana de outubro

Filme brasileiro "Caramelo" chega ao Top 10 da Netflix em quase 70 países

'Meninas Malvadas': veja como estão os atores do icônico filme 20 anos depois

6 filmes finalistas para representar o Brasil no Oscar 2026

Tags:

Cinema Filme Filmes Oscar Estreia

Mais recentes

Imagem - Traição deixa personagem entre a vida e a morte em 'Dona de Mim'

Traição deixa personagem entre a vida e a morte em 'Dona de Mim'
Imagem - Bruna Biancardi faz surpresa para Carol Dantas, ex de Neymar

Bruna Biancardi faz surpresa para Carol Dantas, ex de Neymar
Imagem - Camarote Salvador confirma show de Saulo Fernandes pelo terceiro ano seguido

Camarote Salvador confirma show de Saulo Fernandes pelo terceiro ano seguido

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada