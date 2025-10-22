TOPARIA?

'Bugonia': novo filme de Emma Stone exige que público raspe a cabeça para assistir

Pré-estreia exigiu que espectadores ficassem carecas para ver o longa que estreia no Brasil em novembro

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 17:44

'Bugonia’: Público terá que raspar a cabeça para ver novo filme de Emma Stone Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Os fãs de Emma Stone precisaram de coragem, e de máquina zero, para conferir o novo filme da atriz. Durante uma exibição especial de Bugonia no Teatro Culver, em Los Angeles, apenas quem estivesse com a cabeça completamente raspada pôde entrar na sessão.

A ação, promovida pela distribuidora Focus Features em parceria com a plataforma DoLA, levou a proposta do longa ao pé da letra: no local, um barbeiro ficou responsável por transformar os espectadores que ainda não tinham aderido ao visual careca. Em troca, a entrada era gratuita.

A iniciativa faz referência direta à personagem de Emma Stone no filme, uma executiva poderosa que, após ser sequestrada por dois homens obcecados por teorias da conspiração, tem a cabeça raspada. Eles acreditam que ela é, na verdade, uma alienígena disfarçada com planos de destruir o planeta.

O evento virou atração à parte: filas se formaram desde o início da tarde, e muitos participantes aceitaram o desafio com entusiasmo. Alguns encararam o gesto como uma homenagem à atriz, enquanto outros aproveitaram a oportunidade para um visual radical e uma boa história para contar.

Went to the screening that makes you bald and everybody knew you.



Thanks to all who joined us for our BUGONIA special screening last night.? In theaters October 24, everywhere October 31! pic.twitter.com/xrfZgKbJUv — Focus Features (@FocusFeatures) October 21, 2025

“Faz tempo que não sentia o vento na cabeça”, brincou um dos participantes em entrevista ao New York Post. Já o barbeiro responsável pelo evento, KP Kalama, revelou que nunca havia raspado tantas cabeças em um único dia.

Bugonia marca a quarta colaboração de Emma Stone com o cineasta grego Yorgos Lanthimos, com quem já trabalhou em A Favorita (2018), Pobres Criaturas (2023) e Tipos de Gentileza (2024). O elenco ainda conta com Jesse Plemons, Alicia Silverstone e Stavros Halkios.

O longa, que estreou mundialmente no Festival de Veneza, chega aos cinemas dos Estados Unidos no dia 24 de outubro. No Brasil, o lançamento está previsto para 13 de novembro e, felizmente, sem a exigência de raspar a cabeça.