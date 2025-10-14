BICHINHO

Filme brasileiro "Caramelo" chega ao Top 10 da Netflix em quase 70 países

O desempenho levou a Netflix a considerar novos projetos com Diego Freitas e o elenco, incluindo a possibilidade de uma sequência ou spin-off focado no cão Caramelo; o filme segue entre os títulos mais assistidos no mundo

Flavia Azevedo

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 19:58

Caramelo: Rafael Vitti e Amendoim na nova produção da Netflix Crédito: Divulgação

O filme "Caramelo", produção brasileira original da Netflix, se tornou um fenômeno global ao alcançar o Top 10 da plataforma em quase 70 países, incluindo Estados Unidos, França, México, Canadá, Portugal, Argentina e Espanha. Em 27 deles, chegou ao primeiro lugar, consolidando-se como um dos maiores sucessos internacionais do cinema brasileiro.

Dirigido por Diego Freitas, o longa acompanha Pedro (Rafael Vitti), um jovem chef que tem sua vida transformada após um diagnóstico inesperado. Em meio à crise, ele encontra em Caramelo - o cão vivido por Amendoim - uma nova razão para recomeçar.

A combinação de emoção, leveza e humanidade vem conquistando públicos de diferentes culturas.Assim como clássicos como Marley & Eu e Hachiko, a história desperta empatia universal ao explorar laços afetivos entre humanos e animais, misturando drama e esperança em uma narrativa acessível a qualquer audiência.

O sucesso de Caramelo também simboliza uma virada da Netflix, que tem ampliado o investimento em produções brasileiras de alcance mundial, como Senna, DNA do Crime e Depois do Universo.Críticos apontam que o longa prova a força das histórias com identidade nacional e apelo emocional universal. O desempenho levou a Netflix a considerar novos projetos com Diego Freitas e o elenco, incluindo a possibilidade de uma sequência ou spin-off focado no cão Caramelo. Atualmente, o filme segue entre os títulos mais assistidos da Netflix no mundo.

