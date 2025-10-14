MODA

Grifes famosas são multadas em milhões por proibir descontos em seus produtos; saiba quais

Marcas de luxo são acusadas de manipular preços e limitar promoções e recebem uma das maiores punições já vistas no mundo da moda

Flavia Azevedo

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 13:00

Loja da Gucci Crédito: Shutterstock

A Comissão Europeia multou as grifes Gucci, Chloé e Loewe em mais de 157 milhões de euros por práticas anticoncorrenciais que restringiram a liberdade de preços de lojistas independentes. Segundo o órgão, as marcas — pertencentes aos grupos Kering, Richemont e LVMH — impediram varejistas parceiros de definir seus próprios preços para roupas, calçados, bolsas e acessórios de luxo.

As empresas exigiam que os revendedores seguissem valores de tabela, limitassem descontos e mantivessem prazos de liquidação idênticos aos das vendas diretas das próprias grifes. As práticas foram encerradas em 2023, após diligências da comissão. Em razão da cooperação durante a investigação, as companhias receberam redução das penalidades.

A Gucci foi a mais penalizada, com multa de 119,67 milhões de euros, seguida pela Chloé, com 19,69 milhões, e pela Loewe, com 18,01 milhões. “Essa decisão envia um forte sinal à indústria da moda de que a Europa não tolerará restrições de concorrência e que a proteção ao consumidor vale para todos, igualmente”, afirmou a comissária de concorrência da UE, Teresa Ribera.

Siga no Instagram @flaviaazevedoalmeida