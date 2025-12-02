Acesse sua conta
‘O Agente Secreto’ é escolhido melhor filme internacional por associação de críticos de Nova York

Filme de Kleber Mendonça Filho foi premiado pela associação, uma das mais importantes prévias do Oscar.

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro
  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Wladmir Pinheiro

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 14:43

O Agente Secreto estreia nesta quinta-feira (6)
O Agente Secreto estreia nesta quinta-feira (6) Crédito: Divulgação

O filme O Agente Secreto foi escolhido nesta terça-feira(2) como Melhor Filme Internacional pelo New York Film Critics Circle. O longa de Kleber Mendonça Filho foi premiado pela associação de críticos, que é considerada uma das mais importantes prévias do Oscar.

O NYFCC Awards é formado por cerca de 50 dos críticos mais respeitados dos Estados Unidos. A vitória de O Agente Secreto confirma a força do longa brasileiro na disputa dos principais prêmios internacionais. 

O Agente Secreto

Na noite de segunda (1), o filme não venceu nenhuma categoria do Gotham Awards 2025.

O filme brasileiro, que vem sendo cotado como um dos favoritos para disputar o Oscar, estreou oficialmente em Nova York e foi imediatamente abraçado pela crítica norte-americana.

LEIA MAIS SOBRE O AGENTE SECRETO

Brasil rumo ao Oscar? 'O Agente Secreto' conquista crítica em estreia nos EUA; veja reações

Morre Udo Kier, ator alemão de ‘Bacurau’ e ‘O Agente Secreto’, aos 81 anos

Wagner Moura vira meme com Kleber Mendonça Filho para promover O Agente Secreto

O Agente Secreto e um país fraturado

Wagner Moura, ator de ‘O Agente Secreto’, revela conselho que recebeu de Fernanda Torres sobre campanha ao Oscar

Publicações prestigiadas como The New York Times, The New Yorker e Rolling Stone divulgaram suas impressões, todas extremamente positivas. Segundo o Metacritic, as avaliações renderam nota máxima ao longa.

A estreia nos Estados Unidos acontece após uma forte passagem por festivais ao redor do mundo e por salas brasileiras. A distribuidora Neon já confirmou que o título será ampliado para outras cidades americanas nas próximas semanas.

O que a crítica diz sobre filme?

The New York Times

A crítica Manohla Dargis descreve o filme como um “nocaute”, destacando que Kleber Mendonça Filho mistura lirismo, humor e brutalidade em um cenário de terror político.

Para ela, o diretor é um “inconformista glorioso” que se recusa a seguir padrões e combina “o refinado com o bruto” em uma estética que espelha a vida real, onde dureza e beleza convivem.

The New Yorker

Richard Brody classifica a produção como “um thriller político cheio de vida”, ressaltando as conexões profundas que o filme estabelece entre personagens atravessados pela ditadura militar. Segundo ele, o longa é vibrante, emocional e historicamente preciso.

Rolling Stone

David Fear afirma que “O Agente Secreto” é a escolha do Brasil para o Oscar “por um motivo”. Ele elogia a performance intensa de Wagner Moura, destacando camadas de tristeza, raiva e vulnerabilidade que tornam seu personagem um dos mais marcantes de sua carreira.

Fear ainda recomenda: “Veja o mais rápido possível”.

Sobre o que é 'O Agente Secreto'?

Ambientado no Recife de 1977, o filme acompanha Marcelo, um professor que tenta fugir de um passado obscuro. Ao retornar à cidade natal em busca de tranquilidade, percebe que o Brasil sob regime militar não oferece descanso, apenas novas ameaças.

O elenco reúne nomes como Wagner Moura, Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Isabél Zuaa e Alice Carvalho.

