‘O Agente Secreto’ é escolhido melhor filme internacional por associação de críticos de Nova York

Filme de Kleber Mendonça Filho foi premiado pela associação, uma das mais importantes prévias do Oscar.



Wladmir Pinheiro

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 14:43

O Agente Secreto estreia nesta quinta-feira (6) Crédito: Divulgação

O filme O Agente Secreto foi escolhido nesta terça-feira(2) como Melhor Filme Internacional pelo New York Film Critics Circle. O longa de Kleber Mendonça Filho foi premiado pela associação de críticos, que é considerada uma das mais importantes prévias do Oscar.

O NYFCC Awards é formado por cerca de 50 dos críticos mais respeitados dos Estados Unidos. A vitória de O Agente Secreto confirma a força do longa brasileiro na disputa dos principais prêmios internacionais.

Na noite de segunda (1), o filme não venceu nenhuma categoria do Gotham Awards 2025.

O filme brasileiro, que vem sendo cotado como um dos favoritos para disputar o Oscar, estreou oficialmente em Nova York e foi imediatamente abraçado pela crítica norte-americana.

Publicações prestigiadas como The New York Times, The New Yorker e Rolling Stone divulgaram suas impressões, todas extremamente positivas. Segundo o Metacritic, as avaliações renderam nota máxima ao longa.

A estreia nos Estados Unidos acontece após uma forte passagem por festivais ao redor do mundo e por salas brasileiras. A distribuidora Neon já confirmou que o título será ampliado para outras cidades americanas nas próximas semanas.

O que a crítica diz sobre filme?

The New York Times

A crítica Manohla Dargis descreve o filme como um “nocaute”, destacando que Kleber Mendonça Filho mistura lirismo, humor e brutalidade em um cenário de terror político.

Para ela, o diretor é um “inconformista glorioso” que se recusa a seguir padrões e combina “o refinado com o bruto” em uma estética que espelha a vida real, onde dureza e beleza convivem.

The New Yorker

Richard Brody classifica a produção como “um thriller político cheio de vida”, ressaltando as conexões profundas que o filme estabelece entre personagens atravessados pela ditadura militar. Segundo ele, o longa é vibrante, emocional e historicamente preciso.

Rolling Stone

David Fear afirma que “O Agente Secreto” é a escolha do Brasil para o Oscar “por um motivo”. Ele elogia a performance intensa de Wagner Moura, destacando camadas de tristeza, raiva e vulnerabilidade que tornam seu personagem um dos mais marcantes de sua carreira.

Fear ainda recomenda: “Veja o mais rápido possível”.

Sobre o que é 'O Agente Secreto'?

Ambientado no Recife de 1977, o filme acompanha Marcelo, um professor que tenta fugir de um passado obscuro. Ao retornar à cidade natal em busca de tranquilidade, percebe que o Brasil sob regime militar não oferece descanso, apenas novas ameaças.