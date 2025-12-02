‘O Agente Secreto’ é escolhido melhor filme internacional por associação de críticos de Nova York

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wladmir Pinheiro
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 14:43
O filme O Agente Secreto foi escolhido nesta terça-feira(2) como Melhor Filme Internacional pelo New York Film Critics Circle. O longa de Kleber Mendonça Filho foi premiado pela associação de críticos, que é considerada uma das mais importantes prévias do Oscar.
O NYFCC Awards é formado por cerca de 50 dos críticos mais respeitados dos Estados Unidos. A vitória de O Agente Secreto confirma a força do longa brasileiro na disputa dos principais prêmios internacionais.
O Agente Secreto
Na noite de segunda (1), o filme não venceu nenhuma categoria do Gotham Awards 2025.
O filme brasileiro, que vem sendo cotado como um dos favoritos para disputar o Oscar, estreou oficialmente em Nova York e foi imediatamente abraçado pela crítica norte-americana.
Publicações prestigiadas como The New York Times, The New Yorker e Rolling Stone divulgaram suas impressões, todas extremamente positivas. Segundo o Metacritic, as avaliações renderam nota máxima ao longa.
A estreia nos Estados Unidos acontece após uma forte passagem por festivais ao redor do mundo e por salas brasileiras. A distribuidora Neon já confirmou que o título será ampliado para outras cidades americanas nas próximas semanas.
The New York Times
A crítica Manohla Dargis descreve o filme como um “nocaute”, destacando que Kleber Mendonça Filho mistura lirismo, humor e brutalidade em um cenário de terror político.
Para ela, o diretor é um “inconformista glorioso” que se recusa a seguir padrões e combina “o refinado com o bruto” em uma estética que espelha a vida real, onde dureza e beleza convivem.
The New Yorker
Richard Brody classifica a produção como “um thriller político cheio de vida”, ressaltando as conexões profundas que o filme estabelece entre personagens atravessados pela ditadura militar. Segundo ele, o longa é vibrante, emocional e historicamente preciso.
Rolling Stone
David Fear afirma que “O Agente Secreto” é a escolha do Brasil para o Oscar “por um motivo”. Ele elogia a performance intensa de Wagner Moura, destacando camadas de tristeza, raiva e vulnerabilidade que tornam seu personagem um dos mais marcantes de sua carreira.
Fear ainda recomenda: “Veja o mais rápido possível”.
Sobre o que é 'O Agente Secreto'?
Ambientado no Recife de 1977, o filme acompanha Marcelo, um professor que tenta fugir de um passado obscuro. Ao retornar à cidade natal em busca de tranquilidade, percebe que o Brasil sob regime militar não oferece descanso, apenas novas ameaças.
O elenco reúne nomes como Wagner Moura, Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Isabél Zuaa e Alice Carvalho.