CINEMA

Brasil rumo ao Oscar? 'O Agente Secreto' conquista crítica em estreia nos EUA; veja reações

Filme de Kleber Mendonça Filho chega a Nova York e ganha notas máximas de veículos como NYT, The New Yorker e Rolling Stone

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de novembro de 2025 às 13:24

O Agente Secreto estreia nesta quinta-feira (6) Crédito: Divulgação

A trajetória internacional de 'O Agente Secreto' ganhou um novo capítulo nesta semana. O filme brasileiro, que vem sendo cotado como um dos favoritos para disputar o Oscar, estreou oficialmente em Nova York e foi imediatamente abraçado pela crítica norte-americana.

Publicações prestigiadas como The New York Times, The New Yorker e Rolling Stone divulgaram suas impressões, todas extremamente positivas. Segundo o Metacritic, as avaliações renderam nota máxima ao longa.

A estreia nos Estados Unidos acontece após uma forte passagem por festivais ao redor do mundo e por salas brasileiras. A distribuidora Neon já confirmou que o título será ampliado para outras cidades americanas nas próximas semanas.

O que a crítica internacional disse sobre 'O Agente Secreto'

The New York Times

A crítica Manohla Dargis descreve o filme como um “nocaute”, destacando que Kleber Mendonça Filho mistura lirismo, humor e brutalidade em um cenário de terror político.

Para ela, o diretor é um “inconformista glorioso” que se recusa a seguir padrões e combina “o refinado com o bruto” em uma estética que espelha a vida real, onde dureza e beleza convivem.

The New Yorker

Richard Brody classifica a produção como “um thriller político cheio de vida”, ressaltando as conexões profundas que o filme estabelece entre personagens atravessados pela ditadura militar. Segundo ele, o longa é vibrante, emocional e historicamente preciso.

O Agente Secreto 1 de 19

Rolling Stone

David Fear afirma que “O Agente Secreto” é a escolha do Brasil para o Oscar “por um motivo”. Ele elogia a performance intensa de Wagner Moura, destacando camadas de tristeza, raiva e vulnerabilidade que tornam seu personagem um dos mais marcantes de sua carreira.

Fear ainda recomenda: “Veja o mais rápido possível”.

Sobre o que é 'O Agente Secreto'?

Ambientado no Recife de 1977, o filme acompanha Marcelo, um professor que tenta fugir de um passado obscuro. Ao retornar à cidade natal em busca de tranquilidade, percebe que o Brasil sob regime militar não oferece descanso, apenas novas ameaças.

O elenco reúne nomes como Wagner Moura, Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Isabél Zuaa e Alice Carvalho.

Chances reais no Oscar?

Em entrevista à CNN, o diretor Kleber Mendonça Filho contou que a campanha pelo Oscar começou naturalmente ainda em maio, quando o filme estreou no Festival de Cannes como parte da competição oficial.

A ótima recepção internacional pavimentou o caminho para uma corrida robusta.

Desde então, o longa já passou por mais de 15 festivais em países como Austrália, Espanha, Polônia, EUA e Peru, movimento essencial para ganhar visibilidade na temporada de prêmios.

Kleber reforça que a equipe está trabalhando muito tanto na divulgação internacional quanto na nacional, para que o filme tenha força dentro e fora do Brasil.