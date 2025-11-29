Acesse sua conta
Brasil rumo ao Oscar? 'O Agente Secreto' conquista crítica em estreia nos EUA; veja reações

Filme de Kleber Mendonça Filho chega a Nova York e ganha notas máximas de veículos como NYT, The New Yorker e Rolling Stone

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de novembro de 2025 às 13:24

O Agente Secreto estreia nesta quinta-feira (6)
O Agente Secreto estreia nesta quinta-feira (6) Crédito: Divulgação

A trajetória internacional de 'O Agente Secreto' ganhou um novo capítulo nesta semana. O filme brasileiro, que vem sendo cotado como um dos favoritos para disputar o Oscar, estreou oficialmente em Nova York e foi imediatamente abraçado pela crítica norte-americana.

Publicações prestigiadas como The New York Times, The New Yorker e Rolling Stone divulgaram suas impressões, todas extremamente positivas. Segundo o Metacritic, as avaliações renderam nota máxima ao longa.

A estreia nos Estados Unidos acontece após uma forte passagem por festivais ao redor do mundo e por salas brasileiras. A distribuidora Neon já confirmou que o título será ampliado para outras cidades americanas nas próximas semanas.

O que a crítica internacional disse sobre 'O Agente Secreto'

  • The New York Times

A crítica Manohla Dargis descreve o filme como um “nocaute”, destacando que Kleber Mendonça Filho mistura lirismo, humor e brutalidade em um cenário de terror político.

Para ela, o diretor é um “inconformista glorioso” que se recusa a seguir padrões e combina “o refinado com o bruto” em uma estética que espelha a vida real, onde dureza e beleza convivem.

  • The New Yorker

Richard Brody classifica a produção como “um thriller político cheio de vida”, ressaltando as conexões profundas que o filme estabelece entre personagens atravessados pela ditadura militar. Segundo ele, o longa é vibrante, emocional e historicamente preciso.

O Agente Secreto

[Edicase]Em “O Agente Secreto”, um professor enfrenta dilemas sobre lealdade, memória e sobrevivência (Imagem: Reprodução digital | Vitrine Filmes) por Imagem: Reprodução digital | Vitrine Filmes
O Kannalha, Wagner Moura, Kleber Mendonça Filho e Emilie Lesclaux na pré-estreia de O Agente Secreto, em Salvador por Gilberto Barbosa
O Agente Secreto estreia nesta quinta-feira (6) por Divulgação
O Agente Secreto estreia nesta quinta-feira (6) por Divulgação
O Agente Secreto estreia nesta quinta-feira (6) por Divulgação
O Agente Secreto estreia nesta quinta-feira (6) por Divulgação
O Agente Secreto estreia nesta quinta-feira (6) por Divulgação
O Agente Secreto estreia nesta quinta-feira (6) por Divulgação
O Agente Secreto estreia nesta quinta-feira (6) por Divulgação
O Agente Secreto estreia nesta quinta-feira (6) por Divulgação
O Agente Secreto estreia nesta quinta-feira (6) por Divulgação
O Agente Secreto estreia nesta quinta-feira (6) por Divulgação
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura no set de 'O Agente Secreto' por Laura Castor/Divulgação
Wagner Moura em "O Agente Secreto" por Divulgação
Wagner Moura em "O Agente Secreto" por Divulgação
[Edicase]Em "O Agente Secreto", um professor enfrenta dilemas sobre lealdade, memória e sobrevivência (Imagem: Reprodução digital | Vitrine Filmes)

  • Rolling Stone

David Fear afirma que “O Agente Secreto” é a escolha do Brasil para o Oscar “por um motivo”. Ele elogia a performance intensa de Wagner Moura, destacando camadas de tristeza, raiva e vulnerabilidade que tornam seu personagem um dos mais marcantes de sua carreira.

Fear ainda recomenda: “Veja o mais rápido possível”.

  • Sobre o que é 'O Agente Secreto'?

Ambientado no Recife de 1977, o filme acompanha Marcelo, um professor que tenta fugir de um passado obscuro. Ao retornar à cidade natal em busca de tranquilidade, percebe que o Brasil sob regime militar não oferece descanso, apenas novas ameaças.

O elenco reúne nomes como Wagner Moura, Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Isabél Zuaa e Alice Carvalho.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Morre Udo Kier, ator alemão de ‘Bacurau’ e ‘O Agente Secreto’, aos 81 anos

Wagner Moura, ator de ‘O Agente Secreto’, revela conselho que recebeu de Fernanda Torres sobre campanha ao Oscar

'O Agente Secreto' bate 'Predador' e estreia no topo da bilheteria brasileira

Wagner Moura recebe prêmio internacional de melhor ator por 'O Agente Secreto'

'O Agente Secreto' é eleito o melhor filme do Festival de Cannes pela crítica internacional

  • Chances reais no Oscar?

Em entrevista à CNN, o diretor Kleber Mendonça Filho contou que a campanha pelo Oscar começou naturalmente ainda em maio, quando o filme estreou no Festival de Cannes como parte da competição oficial.

A ótima recepção internacional pavimentou o caminho para uma corrida robusta.

Desde então, o longa já passou por mais de 15 festivais em países como Austrália, Espanha, Polônia, EUA e Peru, movimento essencial para ganhar visibilidade na temporada de prêmios.

Kleber reforça que a equipe está trabalhando muito tanto na divulgação internacional quanto na nacional, para que o filme tenha força dentro e fora do Brasil.

Escolhido pela Academia Brasileira de Cinema para representar o país na categoria Melhor Filme Internacional, “O Agente Secreto” já aparece em previsões de especialistas também para Melhor Filme, Direção, Roteiro Original e Ator (Wagner Moura), algo raro para produções brasileiras.

