Wagner Moura, ator de ‘O Agente Secreto’, revela conselho que recebeu de Fernanda Torres sobre campanha ao Oscar

Ator se prepara para viver uma maratona na campanha de divulgação do filme

Felipe Sena

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 20:33

Wagner Moura Crédito: Elias Dantas/Alô Alô Bahia

“O Agente Secreto”, filme de Kleber Mendonça Filho, que estreou no último dia 6, é um dos filmes mais comentados nas redes sociais, além de um dos mais cotados para indicações ao Oscar, inclusive de protagonista, com Wagner Moura.

O ator que se prepara para a partir deste mês, viver uma maratona na campanha de divulgação do filme junto aos votantes da Academia Brasileira de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, recebeu conselhos da amiga Fernanda Torres, que passou pelo com o filme “Ainda Estou Aqui”, vencedor do Globo de Ouro.

“Se alimente bem, durma e tente não ficar doente”, disse Wagner em entrevista ao jornal Estadão, após citar um almoço que teve com a atriz. “É legal, mas é cansativo. Não é brincadeira”.