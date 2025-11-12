Wagner Moura, ator de ‘O Agente Secreto’, revela conselho que recebeu de Fernanda Torres sobre campanha ao Oscar

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 12 de novembro de 2025 às 20:33
“O Agente Secreto”, filme de Kleber Mendonça Filho, que estreou no último dia 6, é um dos filmes mais comentados nas redes sociais, além de um dos mais cotados para indicações ao Oscar, inclusive de protagonista, com Wagner Moura.
Wagner Moura
O ator que se prepara para a partir deste mês, viver uma maratona na campanha de divulgação do filme junto aos votantes da Academia Brasileira de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, recebeu conselhos da amiga Fernanda Torres, que passou pelo com o filme “Ainda Estou Aqui”, vencedor do Globo de Ouro.
“Se alimente bem, durma e tente não ficar doente”, disse Wagner em entrevista ao jornal Estadão, após citar um almoço que teve com a atriz. “É legal, mas é cansativo. Não é brincadeira”.
Os eventos de campanha envolvem viagens, encontros com a imprensa e exibições especiais para votantes. “O Agente Secreto" traz o ator como Marcelo, homem que chega a Recife fugindo de um passado misterioso. No entanto, descobre que não está seguro. O filme está em cartaz em cinemas de todo o Brasil.