Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Wagner Moura, ator de ‘O Agente Secreto’, revela conselho que recebeu de Fernanda Torres sobre campanha ao Oscar

Ator se prepara para viver uma maratona na campanha de divulgação do filme

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 20:33

Wagner Moura
Wagner Moura Crédito: Elias Dantas/Alô Alô Bahia

“O Agente Secreto”, filme de Kleber Mendonça Filho, que estreou no último dia 6, é um dos filmes mais comentados nas redes sociais, além de um dos mais cotados para indicações ao Oscar, inclusive de protagonista, com Wagner Moura.

Wagner Moura

Wagner Moura por @dolanne.d/Divulgação
Wagner Moura por @dolanne.d./Reprodução
Wagner Moura por divulgação
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em Cannes, 2025 por Reprodução
Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura no set de 'O Agente Secreto' por Laura Castor/Divulgação
Wagner Moura em "O Agente Secreto" por Divulgação
Wagner Moura estrela longa sobre a ditadura por Victor Jucá
Wagner Moura por Divulgação
Wagner Moura por Divulgação
Wagner Moura em "O Agente Secreto" por Divulgação
Wagner Moura por Shutterstock
Wagner Moura por Divulgação
Wagner Moura em filme internacional por Divulgação / A24
1 de 17
Wagner Moura por @dolanne.d/Divulgação

Leia mais

Imagem - Narrativa desconexa de O Agente Secreto é ofuscada por atuação deslumbrante de Wagner Moura

Narrativa desconexa de O Agente Secreto é ofuscada por atuação deslumbrante de Wagner Moura

Imagem - Wagner Moura fez sessão de cinema especial para baiano ver

Wagner Moura fez sessão de cinema especial para baiano ver

Imagem - 'É a Bahia, pai!': Wagner Moura, O Kannalha e Daniela Mercury agitam Cine Glauber Rocha em noite de pré-estreia

'É a Bahia, pai!': Wagner Moura, O Kannalha e Daniela Mercury agitam Cine Glauber Rocha em noite de pré-estreia

O ator que se prepara para a partir deste mês, viver uma maratona na campanha de divulgação do filme junto aos votantes da Academia Brasileira de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, recebeu conselhos da amiga Fernanda Torres, que passou pelo com o filme “Ainda Estou Aqui”, vencedor do Globo de Ouro.

“Se alimente bem, durma e tente não ficar doente”, disse Wagner em entrevista ao jornal Estadão, após citar um almoço que teve com a atriz. “É legal, mas é cansativo. Não é brincadeira”.

Os eventos de campanha envolvem viagens, encontros com a imprensa e exibições especiais para votantes. “O Agente Secreto" traz o ator como Marcelo, homem que chega a Recife fugindo de um passado misterioso. No entanto, descobre que não está seguro. O filme está em cartaz em cinemas de todo o Brasil.

Leia mais

Imagem - 5 informações essenciais sobre arritmia cardíaca e morte súbita

5 informações essenciais sobre arritmia cardíaca e morte súbita

Imagem - 7 mitos sobre pulgas em animais de estimação 

7 mitos sobre pulgas em animais de estimação 

Imagem - Gene da obesidade: 5 mitos e verdades sobre o FTO e seus efeitos no corpo

Gene da obesidade: 5 mitos e verdades sobre o FTO e seus efeitos no corpo

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Fim de uma era? O que explica os brasileiros estarem comendo cada vez menos arroz e feijão

Fim de uma era? O que explica os brasileiros estarem comendo cada vez menos arroz e feijão
Imagem - Shawn Mendes visita Candyall Guetho Square ao lado de Ivete Sangalo e Carlinhos Brown

Shawn Mendes visita Candyall Guetho Square ao lado de Ivete Sangalo e Carlinhos Brown

MAIS LIDAS

Imagem - Homem de 36 anos passa mal e morre durante corrida em Salvador
01

Homem de 36 anos passa mal e morre durante corrida em Salvador

Imagem - Áries, Gêmeos, Virgem e Escorpião recebem um sinal poderoso do universo nesta quarta-feira (12 de novembro)
02

Áries, Gêmeos, Virgem e Escorpião recebem um sinal poderoso do universo nesta quarta-feira (12 de novembro)

Imagem - Anjo da Superação chega para acalmar 3 signos: feridas vão cicatrizar e você está a um passo de vencer a batalha
03

Anjo da Superação chega para acalmar 3 signos: feridas vão cicatrizar e você está a um passo de vencer a batalha

Imagem - Ex-jogador da base do Bahia e Palmeiras é morto em Salvador
04

Ex-jogador da base do Bahia e Palmeiras é morto em Salvador