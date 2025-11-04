O AGENTE SECRETO

Wagner Moura fez sessão de cinema especial para baiano ver

Elenco e diretor Kleber Mendonça Filho se reuniram com público para pré-estreia do filme no Cine Glauber Rocha nesta terça (4)

Gilberto Barbosa

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 21:27

O Kannalha, Wagner Moura, Kleber Mendonça Filho e Emilie Lesclaux na pré-estreia de O Agente Secreto, em Salvador Crédito: Gilberto Barbosa

Foi uma noite agitada no Cine Glauber Rocha. Centenas de fãs aguardavam ansiosamente pelo elenco de O Agente Secreto, que estreia amanhã nos cinemas de todo o Brasil. Nesta terça (4), o cinema recebeu uma sessão especial com a presença de Wagner Moura, da atriz Alice Carvalho, da produtora Emilie Lesclaux e do diretor Kleber Mendonça Filho.

O evento marcou a segunda exibição do filme no Glauber Rocha antes da estreia oficial. Antes, o longa teve sessões entre os dias 18 e 24 de setembro, para atender aos critérios de qualificação para o Oscar 2026, no qual o longa-metragem foi selecionado como o representante brasileiro na categoria Melhor Filme Internacional.

Antes, o filme conquistou os prêmios de Melhor Ator, com Wagner Moura e Melhor Diretor no Festival de Cannes, no último mês de maio. As premiações dão sequência a um momento de conquistas de filmes brasileiros nos eventos internacionais, como o Oscar e o Globo de Ouro vencidos por Ainda Estou Aqui, de Walter Salles.

“A cultura de um país ajuda as pessoas a se verem. Isso é um ato de cidadania. É muito importante a gente se ver, seja na literatura, na música, no cinema, na televisão. Não sou contra o produto estrangeiro, mas a presença massiva deles faz com que a gente exclua a nós mesmos. Quanto mais vermos bons filmes brasileiros, mais fortalecemos a nós mesmos”, afirmou o diretor Kleber Mendonça Filho.

Kleber tem uma relação antiga com o Cine Glauber Rocha. Em 2004, quando o espaço ainda estava em momento de requalificação, o local sediou uma sessão do seu curta Vinil Verde. Oito anos depois, O Som ao Redor venceu o Panorama Internacional Coisa de Cinema. O diretor pernambucano retornaria ao Glauber para sessões especiais de filmes como Bacurau e Retratos Fantasmas.

“Eu acredito em todo tipo de sala de cinema, mas tenho um carinho muito especial pelo cinema de rua. Você tem um fluxo de público que interage não só com o cinema, mas com a rua e isso é muito bom para as cidades. As salas de cinemas ajudam a construir a história de cada filme e o Glauber Rocha tem ajudado a construir a história dos meus”, elogiou Kleber.

História com o cinema

Wagner Moura volta a Salvador após ter realizado uma temporada da peça Um Julgamento - Depois de Um Inimigo do Povo, que marcou seu retorno aos palcos da capital baiana após mais de uma década. O ator baiano exalta a importância de realizar uma sessão especial na cidade, não só no sentido pessoal, mas também para a indústria.

“Todo filme que eu faço, eu sempre faço questão de ter uma pré-estreia em Salvador. Não só porque eu sou daqui e amo a minha cidade, mas porque é uma cidade muito importante para o cinema brasileiro, não só pela história, mas por ter a maior ocupação de salas no cinema nacional. Os filmes brasileiros têm que fazer pré-estreias em Salvador”, disse Wagner.

Além da exibição, quem foi ao cinema pôde ver um show especial do cantor O Kannalha, que realizou uma apresentação especial, que botou o elenco do filme e o público para dançar. Ao Kannalha se juntaram Daniela Mercury e o próprio Wagner Moura.