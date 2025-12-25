SALVADOR

Léo Santana retorna ao bairro onde cresceu e faz show gratuito

Artista realizou mais uma edição do ‘Natal do GG’ em Boa Vista do Lobato

Maysa Polcri

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 15:07

Léo Santana faz show grauito em Salvador Crédito: Aleff Fera/Divulgação

O cantor Léo Santana realizou mais uma edição do seu tradicional ‘Natal do GG’, na Boa Vista do Lobato, comunidade onde nasceu e cresceu, em Salvador. O artista chegou ao local do show com a filha Liz no colo e foi recebido por uma multidão de fãs e amigos, na quarta-feira (24), véspera de Natal. "Sempre muito emocionante para mim e para toda a minha família proporcionar esse momento de alegria", disse o cantor.

O artista animou os moradores da BVL com um show com os maiores sucessos da carreira, como ‘Santinha’, ‘Zona de Perigo’, ‘Desliza’, ‘Negro Lindo’, além de ‘Marquinha de Fitinha’ - aposta para o verão 2026. A apresentação contou ainda com a participação dos convidados Arthur Ramos, da banda Filhos de Jorge, o Rei das Faixas, Rafique, ex-integrante da Mambolada e o cantor Márcio Duca, ex-Primazia.

“Cantar na Boa Vista do Lobato já faz parte de uma tradição para mim, para minha família e para a minha equipe. É um momento muito especial, onde posso estar perto das pessoas que me viram crescer e me tornar o artista que sou hoje”, celebrou Léo Santana.

Neste ano, a Câmara Municipal de Salvador (CMS) aprovou por unanimidade, o projeto de lei de autoria da vereadora Isabela Sousa (Cidadania) que eleva a comunidade Boa Vista do Lobato à categoria de bairro oficial da capital baiana.