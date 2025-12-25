TRATAMENTO

Mulher é internada e passa por cirurgia após ser picada por cobra em destino famoso de Itacaré

Natural de Vitória da Conquista, mulher de 40 anos passeava com o marido no sul da Bahia

Maysa Polcri

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 16:09

Cachoeira do Tijuipe fica localizada dentro de propriedade particular Crédito: Divulgação

Uma mulher identificada com Sueide, de 40 anos, está internada em estado grave após ser picada por uma cobra na Cachoeira do Tijuipe, ponto turístico localizado próximo ao centro de Itacaré, no sul da Bahia. O acidente aconteceu no último sábado (20), quando a vítima, natural de Vitória da Conquista, passeava com o marido.

Ao CORREIO, uma sobrinha de Sueide confirmou que ela permanece internada no Hospital Regional Costa do Cacau, em Ilhéus. Após ser picada pelo animal, a mulher foi levada para um posto médico na cidade de Serra Grande e, depois, foi transferida para a unidade de saúde que atende casos de maior complexidade.

Sueide passou por um procedimento nas pernas para desobstrução das veias e liberação da corrente sanguínea, mas a família foi informada de que ela deverá ser submetida a uma nova cirurgia. A previsão é que o procedimento ocorra nesta quinta-feira (25).

A Cachoeira do Tijuipe fica localizada dentro de uma propriedade particular no km 44 da rodovia BA-001, que liga Itacaré a Ilhéus. A administração do estabelecimento disse, em nota, que Sueide se identificou na portaria como 'conhecida de um morador' e não como cliente oficial do empreendimento.

Os administradores afirmam ainda que o banho foi realizado em uma área não indicada, por se tratar de local sem cobertura de salva-vidas, o que compromete a segurança dos banhistas. A empresa diz que, mesmo assim, prestou socorro e conduziu a vítima até o posto médico mais próximo. A tia de Sueide não informou se a sobrinha estava em local não indicado para banho de cachoeira.