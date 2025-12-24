ASTROLOGIA

O peso das emoções e das escolhas pede que 2 signos tomem uma decisão hoje (24 de dezembro)

Lua em Peixes intensifica lembranças, saudades e conexões reais

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 16:16

Signos Crédito: Imagem gerada por IA

A Lua em Peixes transforma a noite de Natal em um momento emocionalmente intenso. Lembranças surgem, saudades apertam e a necessidade de pertencimento fica mais evidente.

É um dia em que pequenos gestos tocam profundamente. Um abraço, uma conversa sincera ou até o silêncio compartilhado têm mais valor do que grandes celebrações.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder 1 de 12

Alguns signos podem se sentir mais sensíveis do que o normal. Não lute contra isso. Permitir-se sentir é parte do processo de encerramento do ano.