O peso das emoções e das escolhas pede que 2 signos tomem uma decisão hoje (24 de dezembro)

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 16:16
A Lua em Peixes transforma a noite de Natal em um momento emocionalmente intenso. Lembranças surgem, saudades apertam e a necessidade de pertencimento fica mais evidente.
É um dia em que pequenos gestos tocam profundamente. Um abraço, uma conversa sincera ou até o silêncio compartilhado têm mais valor do que grandes celebrações.
Alguns signos podem se sentir mais sensíveis do que o normal. Não lute contra isso. Permitir-se sentir é parte do processo de encerramento do ano.
O céu favorece perdões, reconciliações internas e a escolha consciente de manter a paz.