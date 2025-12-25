3 signos estão destinados a conhecer a pessoa com quem vão se casar em 2026

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 11:00
Depois de experiências frustrantes, desencontros e aprendizados emocionais, 2026 surge como um ano decisivo para a vida amorosa de alguns signos. Não se trata apenas de paixão, mas de reconhecer alguém que chega com intenção, presença e futuro. Seja uma pessoa nova ou alguém que já fazia parte do caminho, esses encontros têm tudo para mudar a forma como o amor é vivido dali em diante. Veja a previsão do site "Your Tango".
Leão: O próximo ano traz clareza sobre o que você realmente deseja em uma relação duradoura. Encontros marcantes ajudam você a alinhar expectativa e realidade, criando espaço para uma conexão verdadeira. Quando o vínculo certo surgir, ele vai se destacar pela reciprocidade e pela sensação de pertencimento.
Dica cósmica: Vá com o coração aberto, mas sem pular etapas.
Características do signo de Leão
Sagitário: 2026 apresenta uma relação diferente de tudo o que você já viveu. Alguém chega trazendo compromisso, constância e uma nova forma de enxergar o futuro a dois. Mesmo com seu espírito livre, essa conexão faz você repensar planos e enxergar o amor com mais profundidade.
Dica cósmica: Liberdade também pode existir dentro de uma escolha consciente.
Características do signo de Sagitário
Aquário: 2026 movimenta intensamente sua vida social e emocional. Novas conexões surgem com naturalidade, e entre elas está alguém que se destaca de forma especial. Esse encontro acontece sem esforço, mas provoca uma mudança profunda na forma como você enxerga compromisso e parceria.
Dica cósmica: Permita-se sair da sua bolha; o amor pode estar no inesperado.
Características do signo de Aquário