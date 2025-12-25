Cada signo vai receber um presente único e poderoso do universo em 2026

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 05:00
Em 2026, cada signo recebe um presente especial, um avanço, uma abertura, uma clareza ou uma oportunidade que muda o curso do ano. Primeiro, a energia sensível e acolhedora favorece vínculos, cura e segurança. Depois, uma fase mais ousada assume o comando, iluminando ambição, criatividade e protagonismo. O ano vira uma ponte entre emocional e realizável, entre desejo e ação. Cada signo é chamado a receber esse presente e permitir que ele transforme sua jornada. Veja a previsão do site "Your Tango".
Áries:
O início do ano traz mais harmonia dentro de casa e nas relações familiares. Você se sente acolhido, compreendido e capaz de construir uma base mais segura. Aos poucos, tudo parece fazer mais sentido. Na segunda metade de 2026, um brilho novo chega: romance, criatividade, vitalidade e paixão tomam forma. Você renasce por dentro e por fora.
Dica cósmica: cultive apoio no começo do ano para expandir sem medo depois.
Touro:
Os primeiros meses trazem conexões transformadoras. Conversas importantes, estudos e trocas ampliam seu mundo interno e externo. Sua curiosidade vira força. No segundo semestre, o presente é segurança: um lar melhor, uma mudança desejada, um ambiente que faz sua alma respirar.
Dica cósmica: organize sua rotina de comunicação, ela atrai oportunidades duradouras.
Gêmeos:
Entre janeiro e junho, suas habilidades se destacam e geram retorno financeiro. Projetos avançam, negociações funcionam e seu nome ganha mais peso. Depois disso, chega a expansão intelectual: sua voz alcança mais pessoas e você influencia mais do que imagina.
Dica cósmica: invista no que sabe fazer, o resto se abre naturalmente.
Câncer:
A primeira metade do ano é um abraço do universo. Você se reencontra, recupera confiança e vive fases de leveza. Tudo flui com mais facilidade. No segundo semestre, chega o fortalecimento material: autoestima em alta, investimentos bem-feitos e escolhas que te colocam em equilíbrio.
Dica cósmica: proteja sua energia para não desperdiçar luz onde não há troca.
Leão:
Você inicia 2026 voltado para dentro: cura, descanso e criatividade guiada pela introspecção. É um tempo precioso. Quando o segundo semestre chega, você renasce com força total. Sua presença cresce, sua voz ecoa e sua liderança se amplia.
Dica cósmica: finalize pendências internas antes de ocupar um espaço maior.
Virgem:
Nos primeiros meses, amizades, grupos e parcerias te fortalecem. Surge gente nova, ideias novas e conexão verdadeira. No segundo semestre, o presente é o recolhimento, aquele que organiza, limpa, cura e prepara terreno para algo grandioso depois.
Dica cósmica: escolha bem quem acompanha seus próximos passos.
Libra:
O começo do ano amplia sua carreira. Reconhecimento, promoções e visibilidade chegam com naturalidade. No segundo semestre, você encontra força nas amizades e alianças. Projetos coletivos prosperam, e sua vida social floresce.
Dica cósmica: permita-se ser visto, isso abre caminhos maiores.
Escorpião:
Os primeiros meses ampliam seu mundo: viagens, estudos, novos entendimentos e abertura de horizontes. É um período de crescimento profundo. Na segunda metade do ano, o presente é avanço profissional: portas se abrem, posições se elevam e independência ganha espaço.
Dica cósmica: diga sim ao que expande sua mente.
Sagitário:
O início de 2026 aprofunda vínculos importantes e cura antigas feridas emocionais. A intimidade floresce e a confiança se fortalece. A segunda metade do ano traz aventura, conhecimento e viagens internas e externas. Você volta a sentir propósito.
Dica cósmica: deixe ir o que pesa; você avança mais leve.
Capricórnio:
Nos primeiros meses, relações se fortalecem. Bons acordos, novas alianças e parcerias que fazem sentido surgem naturalmente. Depois, o presente é transformação emocional e financeira: um ciclo profundo de renovação e oportunidades.
Dica cósmica: confie em quem soma e libere quem atrasa.
Aquário:
O início do ano traz saúde emocional e novas rotinas que realmente funcionam. Pequenos ajustes criam grandes resultados. Já a segunda metade de 2026 ilumina seus relacionamentos: amor, sociedades e encontros importantes.
Dica cósmica: cuide do corpo e da rotina para receber conexões maiores depois.
Peixes:
Entre janeiro e junho, alegria volta: romance, criatividade, afeto e inspiração. Você cria mais, sente mais e vive com mais cor. Depois dessa fase, o presente é trabalho fluido e organizado: rotina mais leve, produtividade estável e senso de propósito.
Dica cósmica: permita-se brincar e criar; isso abre caminhos profissionais.