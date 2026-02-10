Acesse sua conta
Léo Santana faz apresentação surpresa em academia de shopping de Salvador; veja vídeo

Cantor fez a festa com alunos e professores em academia

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 20:43

Léo Santana fez breve apresentação academia e divertiu alunos e professores
Léo Santana fez breve apresentação em academia e divertiu alunos e professores Crédito: Reprodução | Instagram

Quem frequenta a academia Body Tech sabe que a presença de Léo Santana é rotineira na academia, mas nesta terça-feira (10), o cantor que comanda o Pipoco, festa pré-Carnaval, nesta noite, fez uma apresentação no local.

Numa publicação realizada em conjunto pelo perfil da academia e do cantor no Instagram, Léo Santana aparece cantando “Marquinha de Fitinha”, uma de suas apostas para o Carnaval 2026, ao lado de um mini trio que passou pela academia.

Na gravação, alunos e professores da academia se divertem, enquanto Léo dança a coreografia da música junto a outras pessoas, como o professor de dança e bailarino Ju Casi.

Com mais de 10 shows, Léo Santana enfrenta uma maratona no Carnaval deste ano, começando pelo Pipoco que acontece nesta noite, no circuito Sérgio Bezerra (Ondina/Barra). Além de “Maquinha de Fitinha”, Léo Santana aposta em “Desliza” para a folia baiana, e promete agitar foliões que forem curtir o Bloco Vem Com o Gigante/Nana, além das apresentações no trio sem cordas (pipoca) e camarotes.

Tags:

Carnaval Salvador Carnaval 2026 léo Santana Shopping da Bahia Body Tech

