Léo Santana faz apresentação surpresa em academia de shopping de Salvador; veja vídeo

Felipe Sena
Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 20:43
Quem frequenta a academia Body Tech sabe que a presença de Léo Santana é rotineira na academia, mas nesta terça-feira (10), o cantor que comanda o Pipoco, festa pré-Carnaval, nesta noite, fez uma apresentação no local.
Numa publicação realizada em conjunto pelo perfil da academia e do cantor no Instagram, Léo Santana aparece cantando “Marquinha de Fitinha”, uma de suas apostas para o Carnaval 2026, ao lado de um mini trio que passou pela academia.
Léo Santana
Na gravação, alunos e professores da academia se divertem, enquanto Léo dança a coreografia da música junto a outras pessoas, como o professor de dança e bailarino Ju Casi.
Com mais de 10 shows, Léo Santana enfrenta uma maratona no Carnaval deste ano, começando pelo Pipoco que acontece nesta noite, no circuito Sérgio Bezerra (Ondina/Barra). Além de “Maquinha de Fitinha”, Léo Santana aposta em “Desliza” para a folia baiana, e promete agitar foliões que forem curtir o Bloco Vem Com o Gigante/Nana, além das apresentações no trio sem cordas (pipoca) e camarotes.