Vai para o Pipoco e Habeas Copos? Confira esquema de transporte para os últimos dias do pré-carnaval

Elaine Sanoli
Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 19:46
A saída do Pipoco, nesta terça-feira (10), e do Habeas Corpus, na quarta-feira (11), marcam o fim do pré-carnaval de Salvador. Para os foliões que vão aproveitar os festejos no Circuito Orlando Tapajós (Ondina/Barra), o transporte público contará com um esquema especial de funcionamento.
De acordo com a Secretaria de Mobilidade (Semob), para o Pipoco serão disponibilizados 18 ônibus da frota reguladora, das 16h à 1h da madrugada de quarta-feira. Os veículos ficarão à disposição da equipe de fiscalização na Estação da Lapa e poderão ser utilizados para dar suporte à operação na chegada e na saída do público.
Já na quarta-feira, dia do Habeas Corpus, serão disponibilizados 25 ônibus reguladores, das 16h às 2h da madrugada de quinta-feira (12).
Além do reforço com a frota reguladora, linhas de ônibus que circulam pela Avenida Oceânica, no trecho do circuito, terão seus itinerários alterados.
As linhas provenientes do Rio Vermelho com destino à Barra deverão acessar a Avenida Milton Santos, Avenida Anita Garibaldi, retorno no Hospital Jorge Valente, Praça Lord Cochrane, Avenida Vasco da Gama, retorno no posto Menor Preço, Praça Doutor João Mangabeira, Avenida Centenário e retorno no Shopping Barra, de onde retomam o itinerário normal.
Já as linhas de Ondina com destino à Barra deverão seguir pela Avenida Milton Santos, Avenida Anita Garibaldi, retorno no Hospital Jorge Valente, Praça Lord Cochrane, Avenida Vasco da Gama, retorno no posto Menor Preço, Praça Doutor João Mangabeira, Avenida Centenário, retorno no Shopping Barra, alça do Viaduto dos Reis Católicos, Avenida Reitor Miguel Calmon, alça do Viaduto da Gabriela, Avenida Princesa Leopoldina, Avenida Princesa Isabel, retorno no cruzamento da Rua Barão de Sergy com a Avenida Sete de Setembro, Avenida Princesa Isabel, Avenida Princesa Leopoldina, retomando o itinerário normal.
As linhas que passam pela Avenida Centenário com destino à orla da Barra passarão a utilizar o retorno no Shopping Barra, Avenida Centenário, alça do Viaduto dos Reis Católicos, Avenida Reitor Miguel Calmon, alça do Viaduto da Gabriela, Avenida Princesa Leopoldina, Avenida Princesa Isabel, retorno no cruzamento da Rua Barão de Sergy com a Avenida Sete de Setembro, Avenida Princesa Isabel, Avenida Princesa Leopoldina, Viaduto da Gabriela, Avenida Reitor Miguel Calmon e Avenida Centenário, retomando o itinerário habitual.
As linhas que passam pela Avenida Centenário com destino à Ladeira da Barra e ao Campo Grande deverão utilizar o retorno no Shopping Barra, Avenida Centenário, alça do Viaduto dos Reis Católicos, Avenida Reitor Miguel Calmon, alça do Viaduto da Gabriela, Avenida Princesa Leopoldina, Viaduto da Gabriela, Avenida Reitor Miguel Calmon e Avenida Centenário, retomando o itinerário normal.
As linhas provenientes do Campo Grande com destino à orla deverão acessar a Avenida Reitor Miguel Calmon, Avenida Centenário, retorno no Shopping Barra, Praça dos Reis Católicos, Avenida Reitor Miguel Calmon, Avenida Anita Garibaldi, Avenida Milton Santos e, em seguida, retomar o itinerário normal.
A linha 0138 – Lapa x Garibaldi/Ondina fará o seguinte itinerário: Avenida Milton Santos, Avenida Oceânica, Rua Eurycles de Mattos, mergulho da Avenida Anita Garibaldi, Avenida Anita Garibaldi, Praça Lord Cochrane, Avenida Vasco da Gama, retorno no posto Menor Preço, Avenida Vasco da Gama, Avenida Vale do Tororó e Estação da Lapa.