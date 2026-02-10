Acesse sua conta
Por que 'Feijão com Arroz', de Daniela Mercury, é o maior álbum da Axé Music

Álbum lançado em 1996 levou o axé music além do Carnaval, conquistou a Europa e será homenageado pela cantora no Carnaval de 2026

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 18:18

Trinta anos depois, Feijão com Arroz segue como o disco que levou o axé além do Carnaval
30 anos depois, 'Feijão com Arroz' segue como o disco que levou o axé além do Carnaval Crédito: Mário Cravo Neto

Quando Daniela Mercury lançou Feijão com Arroz, em setembro de 1996, o axé music vivia o auge comercial, mas ainda era visto com desconfiança fora do circuito carnavalesco. Trinta anos depois, o álbum se impõe como uma das obras mais consistentes da música pop brasileira dos anos 1990 e como um ponto de virada para a internacionalização do gênero.

Quarto disco de estúdio da cantora, Feijão com Arroz surgiu após o fenômeno O Canto da Cidade e o experimental Música de Rua. Em vez de repetir fórmulas, Daniela aprofundou uma pesquisa sobre Carnaval, trio elétrico e ritmos regionais, apostando em um repertório que conciliava percussão tradicional baiana, arranjos sofisticados e canções de forte apelo popular.

O título, que remete ao prato mais cotidiano da mesa brasileira, funciona como metáfora do projeto artístico. Assim como o feijão com arroz, o disco parte do básico para alcançar complexidade. Samba-reggae, ijexá, samba de roda e elementos pop convivem de forma orgânica em um trabalho que foge da ideia de axé como produto descartável de verão.

Feijão com Arroz de Daniela Mercury

Trinta anos depois, Feijão com Arroz segue como o disco que levou o axé além do Carnaval por Mário Cravo Neto
Trinta anos depois, Feijão com Arroz segue como o disco que levou o axé além do Carnaval por Mário Cravo Neto
Trinta anos depois, Feijão com Arroz segue como o disco que levou o axé além do Carnaval por Mário Cravo Neto
Trinta anos depois, Feijão com Arroz segue como o disco que levou o axé além do Carnaval por Mário Cravo Neto
1 de 4
Trinta anos depois, Feijão com Arroz segue como o disco que levou o axé além do Carnaval por Mário Cravo Neto

A produção ficou a cargo de Alfredo Moura, com direção musical assinada pela própria Daniela. Mais de 100 músicos participaram das gravações, número incomum para o gênero à época e indicativo da ambição do projeto. O cuidado estético se estendeu à capa, fotografada por Mário Cravo Neto, frequentemente citada entre as mais emblemáticas da história da música brasileira.

O impacto foi imediato. Feijão com Arroz se tornou um dos discos mais vendidos da carreira da artista, atrás apenas de O Canto da Cidade, e acumulou certificações de platina e diamante no Brasil. Fora do país, o desempenho foi ainda mais simbólico. O álbum alcançou múltiplas platinas em Portugal e se tornou o mais vendido de todos os tempos no mercado fonográfico local, além de circular com força em países como a França.

Parte desse sucesso se explica pela sequência de canções que dominaram rádios, novelas e Carnavais. À Primeira Vista, de Chico César, virou trilha de horário nobre. Nobre Vagabundo e Rapunzel consolidaram Daniela como intérprete de hits que resistiram ao tempo. Faixas como Minas com Bahia ampliaram o diálogo entre a música baiana e o pop brasileiro dos anos 1990.

A recepção crítica também ajudou a sedimentar o disco como clássico. Avaliações internacionais na época destacaram a maturidade artística do trabalho e a capacidade de Daniela de equilibrar tradição e mercado. Ao contrário de muitos álbuns do período, Feijão com Arroz não se limita a uma coleção de sucessos carnavalescos, mas propõe uma escuta mais ampla e duradoura.

Em 2026, ao celebrar os 30 anos do álbum, Daniela Mercury decidiu levar essa memória para a rua. Em uma publicação nas redes, a cantora anunciou que o disco será o eixo de sua homenagem no Carnaval de Salvador. “Foi o disco que fez o axé music atravessar o Atlântico”, escreveu, ao relembrar o alcance internacional da obra.

Três décadas depois, Feijão com Arroz segue como referência para artistas, pesquisadores e fãs. Mais do que um retrato de época, o álbum se mantém atual ao mostrar que a música popular brasileira pode ser, ao mesmo tempo, acessível, identitária e artisticamente ambiciosa.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

Tags:

Carnaval 2026 Daniela Mercury axé Music Feijão com Arroz

