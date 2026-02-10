CASA DOS FAMOSOS

Como é o rancho de R$ 3 milhões onde Bruna Marquezine e Shawn Mendes viveram um fim de semana romântico

Imóvel de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank une luxo, natureza e preservação ambiental no interior do Rio

Heider Sacramento

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 07:00

Rancho onde Bruna Marquezine e Shawn Mendes curtiram fim de semana romântico Crédito: Reprodução

Bruna Marquezine e Shawn Mendes escolheram um cenário cercado por natureza para curtir dias a dois longe dos holofotes. O casal passou o fim de semana no Rancho da Montanha, propriedade de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, localizado em Membeca, no terceiro distrito de Paraíba do Sul, no interior do Rio de Janeiro.

Avaliado em cerca de R$ 3 milhões, o rancho ocupa um terreno de 260 mil metros quadrados e começou a ser idealizado em 2016, com obras iniciadas em 2020. O projeto nasceu a partir da recuperação de uma área antes degradada e foi pensado para unir conforto, sustentabilidade e preservação ambiental.

Entre os principais pilares do espaço está o reflorestamento. A meta da família é plantar 100 mil árvores na região, o que pode retirar mais de 20 mil toneladas de carbono da atmosfera. O imóvel também conta com 170 placas solares, responsáveis por gerar energia limpa para a rotina da casa.

Rancho da Montanha 1 de 53

A preocupação ambiental vai além. Bruno e Giovanna firmaram parcerias com o Ibama e o Instituto Vida Livre para transformar o rancho em um local de apoio à fauna silvestre. O espaço permite a soltura de animais e abriga um viveiro destinado à reabilitação de bichos resgatados de situações de risco.

A casa principal segue um estilo rústico contemporâneo, com projeto assinado pela arquiteta Hana Lerner. Pedra, madeira e vidro dominam a construção, pensada para aproveitar ao máximo a luz natural. Cortinas automáticas ajudam a controlar a temperatura interna conforme o movimento do sol ao longo do dia.

Com seis quartos, sete camas e seis banheiros, a residência comporta até 12 pessoas e ainda oferece academia privativa, churrasqueira e sistema de reaproveitamento de água. Para momentos mais reservados, o casal construiu a chamada Casa do Lago, um espaço isolado e voltado à privacidade. Segundo Bruno, o local foi criado para viver momentos a dois em meio ao silêncio da natureza.