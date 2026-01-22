CASA DOS FAMOSOS

Como é a nova mansão de Xuxa Meneghel com 900 m² integrada à natureza e conceito sustentável

Apresentadora trocou a antiga “Nave Mãe” por uma casa menor, sustentável e integrada à natureza no mesmo condomínio na Barra da Tijuca

Heider Sacramento

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 08:00

Residência de 900 m² reflete nova fase da apresentadora Crédito: Reprodução

Após décadas vivendo em uma das casas mais icônicas do país, Xuxa Meneghel decidiu mudar radicalmente o estilo de moradia e apostar em um espaço mais conectado aos seus valores pessoais. A apresentadora deixou a famosa mansão conhecida como Nave Mãe, vendida em 2021 por cerca de R$ 45 milhões, para viver em uma residência menor, funcional e pensada como um verdadeiro santuário ecológico na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

A mudança aconteceu depois de transformações importantes em sua vida pessoal, como a morte da mãe, Alda Meneghel, e o casamento da filha Sasha. Segundo a própria Xuxa já declarou em entrevistas, a antiga casa passou a parecer grande e silenciosa demais para a nova fase que ela vivia.

Mesmo permanecendo no exclusivo Condomínio Malibu, a apresentadora trocou uma área de aproximadamente 3 mil metros quadrados por uma mansão de 900 m². A proposta do novo lar é unir conforto, sofisticação e praticidade, com ambientes mais acolhedores e integrados.

O grande destaque da casa é a forte presença da natureza. No centro da sala de estar, uma jabuticabeira foi mantida sob uma claraboia, garantindo iluminação natural ao longo do dia e reforçando a sensação de contato direto com o verde. A residência também foi pensada para abrigar os pássaros de estimação da apresentadora, que circulam livremente durante o dia e contam com um viveiro climatizado à noite.

Adepta do veganismo, Xuxa fez questão de excluir da decoração qualquer material de origem animal. Um dos desafios do projeto foi desenvolver um sofá de alto padrão sem couro ou penas, resolvido com o uso de tecidos tecnológicos e sustentáveis, alinhados à filosofia de vida da apresentadora.

Apesar de menor, a nova mansão mantém uma estrutura completa. O imóvel conta com cinco suítes amplas, cinema privativo, cozinha gourmet e um estúdio próprio, utilizado tanto para gravações quanto para ensaios fotográficos e projetos pessoais.