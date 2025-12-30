Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Como é a mansão de R$ 7 milhões de Ana Castela em Orlando com decoração inspirada em filmes

Imóvel tem 10 suítes temáticas e foi pensado para experiências imersivas dignas de parque temático

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 10:30

Mansão de Ana Castela em Orlando aposta em quartos temáticos e experiências imersivas
Mansão de Ana Castela em Orlando aposta em quartos temáticos e experiências imersivas Crédito: Reprodução

A mansão de Ana Castela em Orlando chama atenção pelo conceito e pelo nível de personalização. Avaliado em cerca de R$ 7 milhões, o imóvel fica em um dos condomínios de luxo mais disputados da cidade, na Flórida, conhecido por atrair celebridades brasileiras e turistas em busca de experiências exclusivas.

A casa conta com 10 suítes, todas decoradas com temas inspirados em grandes sucessos do cinema e da cultura pop. Entre os universos recriados estão referências a Harry Potter, Divertida Mente e Wicked, além de ambientes que remetem ao clima dos parques da Disney e da Universal Studios, principais atrações da região.

Mansão de Ana Castela em Orlando

Mansão de Ana Castela em Orlando por Reprodução/Instagram
Mansão de Ana Castela em Orlando por Reprodução/Instagram
Mansão de Ana Castela em Orlando por Reprodução/Instagram
Mansão de Ana Castela em Orlando por Reprodução/Instagram
Mansão de Ana Castela em Orlando por Reprodução/Instagram
Mansão de Ana Castela em Orlando por Reprodução/Instagram
Mansão de Ana Castela em Orlando por Reprodução/Instagram
Mansão de Ana Castela em Orlando por Reprodução/Instagram
Mansão de Ana Castela em Orlando por Reprodução/Instagram
Mansão de Ana Castela em Orlando por Reprodução/Instagram
Mansão de Ana Castela em Orlando por Reprodução/Instagram
Mansão de Ana Castela em Orlando por Reprodução/Instagram
1 de 12
Mansão de Ana Castela em Orlando por Reprodução/Instagram

Cada espaço foi pensado como uma experiência imersiva. Quartos, áreas comuns e detalhes de decoração transportam os hóspedes para cenários cinematográficos, combinando entretenimento, conforto e impacto visual. A proposta é oferecer uma hospedagem fora do padrão tradicional, voltada especialmente para famílias, fãs da cantora e turistas que buscam algo diferente em Orlando.

A aquisição marca a estreia de Ana Castela no mercado imobiliário dos Estados Unidos. A ideia da artista é alugar a mansão por temporada, aproveitando o alto fluxo turístico da cidade e a demanda crescente por casas temáticas de alto padrão.

O projeto de ambientação foi desenvolvido pela Noha Concept, empresa liderada por Rodrigo Branco, empresário conhecido por trabalhos com artistas da música, da televisão e do esporte. Amigo pessoal da cantora, ele assinou a criação visual de todos os ambientes.

Para celebrar a inauguração, Ana Castela reuniu amigos no imóvel, posou ao lado de personagens caracterizados e compartilhou registros da mansão nas redes sociais. A apresentação oficial contou com a presença de nomes como o influenciador Odorico Reis e Vivia Branco, reforçando o clima lúdico e exclusivo do espaço.

Leia mais

Imagem - Como é a mansão de Neymar em Mangaratiba com kartódromo e vista aérea impressionante

Como é a mansão de Neymar em Mangaratiba com kartódromo e vista aérea impressionante

Imagem - Como é a casa histórica de Regina Casé no coração do Santo Antônio Além do Carmo

Como é a casa histórica de Regina Casé no coração do Santo Antônio Além do Carmo

Imagem - Como é a mansão de Vini Jr. avaliada em R$ 20 milhões com boate subterrânea no Rio

Como é a mansão de Vini Jr. avaliada em R$ 20 milhões com boate subterrânea no Rio

Tags:

ana Castela

Mais recentes

Imagem - Veja 5 frases poderosas para dizer na virada do ano e atrair abundância e prosperidade

Veja 5 frases poderosas para dizer na virada do ano e atrair abundância e prosperidade
Imagem - Viih Tube e Eliezer passam por perrengues nos EUA durante viagem de Ano-Novo em família

Viih Tube e Eliezer passam por perrengues nos EUA durante viagem de Ano-Novo em família
Imagem - Relações passam por teste antes da virada e Universo pede maturidade dos signos hoje (30 de dezembro)

Relações passam por teste antes da virada e Universo pede maturidade dos signos hoje (30 de dezembro)

MAIS LIDAS

Imagem - Bahia fecha a contratação do atacante Cristian Olivera por empréstimo
01

Bahia fecha a contratação do atacante Cristian Olivera por empréstimo

Imagem - Piada polêmica, pais irritados e Virgínia: saiba o motivo do término de Ana Castela e Zé Felipe
02

Piada polêmica, pais irritados e Virgínia: saiba o motivo do término de Ana Castela e Zé Felipe

Imagem - Oportunidades surgem onde você menos espera e podem mudar a vida financeira de 2 signos nesta terça (30 de dezembro)
03

Oportunidades surgem onde você menos espera e podem mudar a vida financeira de 2 signos nesta terça (30 de dezembro)

Imagem - Sessão da Tarde exibe um dos filmes mais aclamados da Disney nesta terça-feira (30 de dezembro)
04

Sessão da Tarde exibe um dos filmes mais aclamados da Disney nesta terça-feira (30 de dezembro)