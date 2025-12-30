CASA DOS FAMOSOS

Como é a mansão de R$ 7 milhões de Ana Castela em Orlando com decoração inspirada em filmes

Imóvel tem 10 suítes temáticas e foi pensado para experiências imersivas dignas de parque temático

Heider Sacramento

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 10:30

Mansão de Ana Castela em Orlando aposta em quartos temáticos e experiências imersivas Crédito: Reprodução

A mansão de Ana Castela em Orlando chama atenção pelo conceito e pelo nível de personalização. Avaliado em cerca de R$ 7 milhões, o imóvel fica em um dos condomínios de luxo mais disputados da cidade, na Flórida, conhecido por atrair celebridades brasileiras e turistas em busca de experiências exclusivas.

A casa conta com 10 suítes, todas decoradas com temas inspirados em grandes sucessos do cinema e da cultura pop. Entre os universos recriados estão referências a Harry Potter, Divertida Mente e Wicked, além de ambientes que remetem ao clima dos parques da Disney e da Universal Studios, principais atrações da região.

Cada espaço foi pensado como uma experiência imersiva. Quartos, áreas comuns e detalhes de decoração transportam os hóspedes para cenários cinematográficos, combinando entretenimento, conforto e impacto visual. A proposta é oferecer uma hospedagem fora do padrão tradicional, voltada especialmente para famílias, fãs da cantora e turistas que buscam algo diferente em Orlando.

A aquisição marca a estreia de Ana Castela no mercado imobiliário dos Estados Unidos. A ideia da artista é alugar a mansão por temporada, aproveitando o alto fluxo turístico da cidade e a demanda crescente por casas temáticas de alto padrão.

O projeto de ambientação foi desenvolvido pela Noha Concept, empresa liderada por Rodrigo Branco, empresário conhecido por trabalhos com artistas da música, da televisão e do esporte. Amigo pessoal da cantora, ele assinou a criação visual de todos os ambientes.