Como é a mansão de Vini Jr. avaliada em R$ 20 milhões com boate subterrânea no Rio

Heider Sacramento
Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 10:30
A mansão de Vinícius Jr., localizada na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, chama atenção não apenas pelo valor estimado em R$ 20 milhões, mas pelo nível de exclusividade e pelos detalhes pensados sob medida para o estilo de vida do jogador.
Construída ao longo de três anos e concluída em 2021, a residência ocupa quatro terrenos dentro de um condomínio de alto padrão. O projeto começou em 2019 e teve participação direta de Vini Jr. em todas as etapas, desde o desenho arquitetônico até as escolhas de acabamento. Um dos pedidos centrais do atleta foi a criação de uma boate subterrânea totalmente isolada acusticamente, permitindo festas privadas sem impacto para os vizinhos.
O acesso à casa já entrega o padrão de luxo. A entrada revestida em mármore conduz a uma construção de três andares, com pé-direito alto, amplas esquadrias e grandes áreas envidraçadas que favorecem a iluminação natural. O interior segue uma estética minimalista, com paleta em tons de branco, cinza e areia, inspirada na residência que o jogador mantém na Espanha.
Mansão de Vini Jr.
Entre os diferenciais estão um elevador panorâmico, sistema de som integrado em todos os ambientes e decoração assinada por arquitetos renomados. O conforto aparece nos detalhes, como enxovais de alto padrão, tapetes de algodão egípcio e móveis sob medida que reforçam a sensação de exclusividade.
Além de refúgio pessoal, a mansão também funciona como ponto de encontro para amigos próximos do jogador. Vizinhos famosos, como Ludmilla, fazem parte da convivência na região. Pessoas próximas afirmam que Virginia está completamente à vontade no imóvel e deve permanecer hospedada na casa durante toda a temporada do atleta no Rio de Janeiro.