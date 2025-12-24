Acesse sua conta
Como é a mansão de Vini Jr. avaliada em R$ 20 milhões com boate subterrânea no Rio

Imóvel na Barra da Tijuca ocupa quatro terrenos, tem projeto assinado e foi pensado nos mínimos detalhes pelo jogador

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 10:30

Mansão de R$ 20 milhões de Vini Jr. tem boate subterrânea e abriga Virginia
Mansão de R$ 20 milhões de Vini Jr. tem boate subterrânea e abriga Virginia Crédito: Reprodução/Divulgação/Real Madrid)

A mansão de Vinícius Jr., localizada na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, chama atenção não apenas pelo valor estimado em R$ 20 milhões, mas pelo nível de exclusividade e pelos detalhes pensados sob medida para o estilo de vida do jogador.

Construída ao longo de três anos e concluída em 2021, a residência ocupa quatro terrenos dentro de um condomínio de alto padrão. O projeto começou em 2019 e teve participação direta de Vini Jr. em todas as etapas, desde o desenho arquitetônico até as escolhas de acabamento. Um dos pedidos centrais do atleta foi a criação de uma boate subterrânea totalmente isolada acusticamente, permitindo festas privadas sem impacto para os vizinhos.

O acesso à casa já entrega o padrão de luxo. A entrada revestida em mármore conduz a uma construção de três andares, com pé-direito alto, amplas esquadrias e grandes áreas envidraçadas que favorecem a iluminação natural. O interior segue uma estética minimalista, com paleta em tons de branco, cinza e areia, inspirada na residência que o jogador mantém na Espanha.

Mansão de Vini Jr.

Mansão de Vini Jr. por Reprodução
Mansão de Vini Jr. por Reprodução
Mansão de Vini Jr. por Reprodução
Mansão de Vini Jr. por Reprodução
Mansão de Vini Jr. por Reprodução
1 de 5
Mansão de Vini Jr. por Reprodução

Entre os diferenciais estão um elevador panorâmico, sistema de som integrado em todos os ambientes e decoração assinada por arquitetos renomados. O conforto aparece nos detalhes, como enxovais de alto padrão, tapetes de algodão egípcio e móveis sob medida que reforçam a sensação de exclusividade.

Além de refúgio pessoal, a mansão também funciona como ponto de encontro para amigos próximos do jogador. Vizinhos famosos, como Ludmilla, fazem parte da convivência na região. Pessoas próximas afirmam que Virginia está completamente à vontade no imóvel e deve permanecer hospedada na casa durante toda a temporada do atleta no Rio de Janeiro.

