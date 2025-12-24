LUXO E SOFISTICAÇÃO

Como é a mansão de Vini Jr. avaliada em R$ 20 milhões com boate subterrânea no Rio

Imóvel na Barra da Tijuca ocupa quatro terrenos, tem projeto assinado e foi pensado nos mínimos detalhes pelo jogador

Heider Sacramento

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 10:30

Mansão de R$ 20 milhões de Vini Jr. tem boate subterrânea e abriga Virginia Crédito: Reprodução/Divulgação/Real Madrid)

A mansão de Vinícius Jr., localizada na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, chama atenção não apenas pelo valor estimado em R$ 20 milhões, mas pelo nível de exclusividade e pelos detalhes pensados sob medida para o estilo de vida do jogador.

Construída ao longo de três anos e concluída em 2021, a residência ocupa quatro terrenos dentro de um condomínio de alto padrão. O projeto começou em 2019 e teve participação direta de Vini Jr. em todas as etapas, desde o desenho arquitetônico até as escolhas de acabamento. Um dos pedidos centrais do atleta foi a criação de uma boate subterrânea totalmente isolada acusticamente, permitindo festas privadas sem impacto para os vizinhos.

O acesso à casa já entrega o padrão de luxo. A entrada revestida em mármore conduz a uma construção de três andares, com pé-direito alto, amplas esquadrias e grandes áreas envidraçadas que favorecem a iluminação natural. O interior segue uma estética minimalista, com paleta em tons de branco, cinza e areia, inspirada na residência que o jogador mantém na Espanha.

Entre os diferenciais estão um elevador panorâmico, sistema de som integrado em todos os ambientes e decoração assinada por arquitetos renomados. O conforto aparece nos detalhes, como enxovais de alto padrão, tapetes de algodão egípcio e móveis sob medida que reforçam a sensação de exclusividade.