HOSPEDAGEM DE LUXO

Como é a Pousada Maria Bonita de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank em Fernando de Noronha

Primeiro empreendimento do casal na ilha aposta em charme boutique e diárias que partem de R$ 1.300

Heider Sacramento

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 10:30

Pousada Maria Bonita aposta em charme, exclusividade e diárias de alto padrão em Noronha Crédito: Reprodução

A Pousada Maria Bonita foi o primeiro investimento de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank em Fernando de Noronha e se consolidou como uma das opções mais disputadas de hospedagem de alto padrão na ilha. Localizada no bairro de Floresta Nova, área central e valorizada, a pousada combina luxo, aconchego e atendimento personalizado.

O espaço funciona no formato boutique e conta com cerca de 12 suítes, todas pensadas para oferecer conforto após os dias intensos de praia e passeios. A decoração mistura design brasileiro, elementos artesanais e uma estética acolhedora, com algumas unidades que incluem varanda privativa.

Entre os principais diferenciais estão a piscina ao ar livre, jardins bem cuidados, áreas de descanso e café da manhã incluso, servido à la carte e frequentemente elogiado pelos hóspedes. A pousada também oferece serviços como concierge, apoio na contratação de passeios, Wi-Fi e, em alguns casos, traslado.

Os valores variam conforme o período. Em baixa temporada, as diárias costumam partir de aproximadamente R$ 1.300. Já na alta temporada, feriados prolongados, férias escolares e datas como Carnaval e Réveillon, os preços podem ultrapassar R$ 2.000 por noite.