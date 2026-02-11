Sol Vega, Wanessa Camargo e outros: Veja lista dos 11 expulsos no BBB e motivo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 21:08
Nesta quarta-feira (11), Sol Vega foi eliminada do Big Brother Brasil 2026, após surtar e partir para cima de Ana Paula Renault, na cozinha da casa. No entanto, o reality show já coleciona 11 expulsos por diferentes motivos. Confira lista:
Daniel Echaniz - BBB 12 (2012)
O participante foi expulso por comportamento considerado “grave e inadequado” após imagens controversas envolvendo a participante Monique após uma festa na casa do BBB 12.
Ana Paula Renault - BBB 16 (2016)
Ana Paula foi desclassificada do reality em 2016, quando deu um tapa no rosto do participante Renan.
Marcos Harter - BBB 17 (2017)
Marcos foi expulso por agressão física contra a parceira de jogo Emily Araújo em uma discussão.
Vanderson Brito - BBB 19 (2019)
Vanderson foi retirado da casa logo no início por acusações externas de violências e agressões físicas feitas por uma ex-namorada.
Hariany Almeida - BBB 19 (2019)
Foi expulsa após empurrar a participante Paula von Sperling durante uma festa.
Maria - BBB 22 (2022)
Maria foi desclassificada após atingir outra sister com um balde na cabeça durante uma dinâmica.
Antônio “Cara de Sapato” Júnior - BBB 23 (2023)
Expulso juntamente com MC Guimê por suposto assédio a uma participante convidada do exterior.
MC Guimê - BBB 23 (2023)
Desclassificado pelo mesmo episódio de comportamento indevido em festa com a mexicana Dania Méndez.
Wanessa Camargo - BBB 24 (2024)
Foi expulsa após agredir o participante Davi Brito com um tapa durante uma festa.