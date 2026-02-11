NÃO PASSOU PANO

Gil do Vigor dá bronca em Sarah após eliminação no BBB 26: ‘Você não aprendeu?’

Gil do Vigor e Sarah Andrade se conheceram no BBB 21

Felipe Sena

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 20:16

Sarah Andrade e Gil do Vigor tiveram uma conversa após eliminação Crédito: Reprodução | TV Globo

Quem é amigo de verdade, avisa, e é o que Gil do Vigor fez ao entrevistar Sarah, sua amiga e quarta eliminada do Big Brother Brasil 2026, com 69,13% dos votos. Durante entrevista no Bate-Papo BBB, Gil não passou pano para a loira e fez questão de expor seus erros no reality show.

Com análise parecida de telespectadores, o ex-brother afirmou que Sarah ficou presa no BBB 21, onde os dois se conheceram, e perdeu a chance de começar do zero.

Gil do Vigor 1 de 8

“O que parceria aqui fora é que tu tava presa no BBB 21, Sarah. Tu ficava o tempo inteiro falando ‘minha edição’, mas era um novo jogo, um novo programa. Acabou. Quer um bolo? Te dou um bolo! Era outra coisa, Sarah. A chance de começar tudo de novo”, afirmou.

Gil ainda ressaltou que parece que Sarah não aprendeu com o que vivenciou no BBB 21. “Você não aprendeu? Que usasse o BBB 21 para aprender. Tu não sabia que não dava para repetir sobre a mesma pessoa o tempo inteiro? Ouve a pessoa, chama pra conversar. Tá agoniada? Chama a pessoa”, completou.