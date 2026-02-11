Acesse sua conta
Gil do Vigor dá bronca em Sarah após eliminação no BBB 26: ‘Você não aprendeu?’

Gil do Vigor e Sarah Andrade se conheceram no BBB 21

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 20:16

Sarah Andrade e Gil do Vigor tiveram uma conversa após eliminação
Sarah Andrade e Gil do Vigor tiveram uma conversa após eliminação Crédito: Reprodução | TV Globo

Quem é amigo de verdade, avisa, e é o que Gil do Vigor fez ao entrevistar Sarah, sua amiga e quarta eliminada do Big Brother Brasil 2026, com 69,13% dos votos. Durante entrevista no Bate-Papo BBB, Gil não passou pano para a loira e fez questão de expor seus erros no reality show.

Com análise parecida de telespectadores, o ex-brother afirmou que Sarah ficou presa no BBB 21, onde os dois se conheceram, e perdeu a chance de começar do zero.

