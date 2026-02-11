NEGÓCIOS

Com fortuna estimada em R$ 1 bilhão, entenda como Ratinho se tornou dono da própria TV

Comunicador também acumula empreendimentos hoteleiros e no agronegócio

Felipe Sena

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 20:41

Ratinho se tornou um do maiores nome da comunicação brasileira Crédito: Reprodução | Instagram

O olhar afiado e tino para os negócios de Carlos Roberto Massa, conhecido como Ratinho, lhe renderam uma fortuna de R$ 1 bilhão e a própria TV.

De origem humilde, Ratinho começou a trabalhar muito jovem no interior do Paraná e hoje figura como um dos empresários mais bem-sucedidos do país, ao lado de outros nomes históricos, como Silvio Santos, Hebe Camargo, entre outros.

A trajetória do comunicador começa quando ele buscava as primeiras oportunidades de trabalho, e com o tempo, a habilidade de se comunicar e o carisma o levaram ao rádio e depois à TV. A partir de 1990, com o Programa do Ratinho do SBT, seu nome se consolidou no cenário nacional, alcançando popularidade e audiência.

No estúdios, Ratinho transformou essa notoriedade em um império econômico. Ele é o fundador da Rede Massa, grupo que controlava dezenas de emissoras dezenas de emissoras de rádio e filiadas de televisão, especialmente no Paraná, de acordo com a revista Caras.

A Rede Massa hoje tem 77 emissoras de rádio e seis de TV afiliadas ao SBT, um dos maiores grupos regionais de comunicação do Brasil. Ratinho ainda expandiu seus negócios para outras áreas, como o setor hoteleiro.