Com fortuna estimada em R$ 1 bilhão, entenda como Ratinho se tornou dono da própria TV

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 20:41
O olhar afiado e tino para os negócios de Carlos Roberto Massa, conhecido como Ratinho, lhe renderam uma fortuna de R$ 1 bilhão e a própria TV.
De origem humilde, Ratinho começou a trabalhar muito jovem no interior do Paraná e hoje figura como um dos empresários mais bem-sucedidos do país, ao lado de outros nomes históricos, como Silvio Santos, Hebe Camargo, entre outros.
Ratinho
A trajetória do comunicador começa quando ele buscava as primeiras oportunidades de trabalho, e com o tempo, a habilidade de se comunicar e o carisma o levaram ao rádio e depois à TV. A partir de 1990, com o Programa do Ratinho do SBT, seu nome se consolidou no cenário nacional, alcançando popularidade e audiência.
No estúdios, Ratinho transformou essa notoriedade em um império econômico. Ele é o fundador da Rede Massa, grupo que controlava dezenas de emissoras dezenas de emissoras de rádio e filiadas de televisão, especialmente no Paraná, de acordo com a revista Caras.
A Rede Massa hoje tem 77 emissoras de rádio e seis de TV afiliadas ao SBT, um dos maiores grupos regionais de comunicação do Brasil. Ratinho ainda expandiu seus negócios para outras áreas, como o setor hoteleiro.
O apresentador também atua no agronegócio, incluindo propriedades rurais e fazendas que fazem parte de sua estratégia de investimento de longo prazo. Ainda ativo na televisão, Ratinho mantém seu programa no SBT.