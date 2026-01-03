VIOLÊNCIA

R$ 2 milhões de indenização: Ratinho é absolvido após sugerir uso de metralhadora contra deputada

Ratinho foi absolvido em segunda instância por falas em que sugeriu violência e criticou a aparência de uma deputada federal

Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 18:17

Ratinho é absolvido após sugerir uso de metralhadora contra deputada Natália Bonavides (PT-RN) Crédito: Reprodução

O apresentador Ratinho foi absolvido, em segunda instância, após sugerir o uso de uma metralhadora contra a deputada federal Natália Bonavides (PT-RN) e fazer críticas à aparência da parlamentar durante um programa de rádio exibido em 2021. A decisão é do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF-5).

A ação foi movida pelo Ministério Público Federal (MPF) contra o apresentador do SBT. Com a decisão do TRF-5, o processo agora seguirá para julgamento no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Caso tivesse sido condenado, Ratinho poderia ser obrigado a pagar uma indenização de R$ 2 milhões por danos morais.

