Atacante da Série A não se reapresenta, cobra dívida salarial e clube leva caso à Fifa

Atleta alega inadimplência grave do clube, se declara livre no mercado e impasse deve ser decidido pela entidade máxima do futebol

Fernanda Varela

Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 13:27

Brasileirão

O atacante Alfredo Morelos não se reapresentou ao Santos no retorno do elenco e abriu um novo capítulo de crise entre jogador e clube. Emprestado ao Atlético Nacional, da Colômbia, o atleta notificou oficialmente a diretoria santista alegando “graves descumprimentos de pagamento” e passou a se considerar livre no mercado.

De acordo com informações do UOL, Morelos comunicou ao Santos que entende o contrato como rescindido em razão da inadimplência salarial. O vínculo do atacante com o clube paulista, no entanto, é válido até dezembro de 2026, o que levou a diretoria a contestar a posição do jogador.

Diante do impasse, o Santos deve responder formalmente à notificação e já trabalha com a possibilidade de levar o caso à FIFA, que ficará responsável por analisar a situação e definir se houve ou não quebra contratual suficiente para a liberação do atleta.

O clube reconhece que existem valores em aberto, mas sustenta que o contrato segue em vigor e que o jogador não tem respaldo legal para assinar com outra equipe. Além dos salários, também há pendências relacionadas a premiações, que fazem parte da discussão entre as partes.

Nos bastidores, a diretoria santista avalia que a dívida não caracteriza inadimplência grave a ponto de permitir a rescisão unilateral, enquanto o estafe do jogador entende que os atrasos comprometem o vínculo trabalhista. A tendência é que o caso seja decidido nos próximos meses pela Fifa, caso não haja acordo.