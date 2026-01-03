Acesse sua conta
Atacante da Série A não se reapresenta, cobra dívida salarial e clube leva caso à Fifa

Atleta alega inadimplência grave do clube, se declara livre no mercado e impasse deve ser decidido pela entidade máxima do futebol

  • Fernanda Varela

Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 13:27

Brasileirão
Brasileirão Crédito: Reprodução

O atacante Alfredo Morelos não se reapresentou ao Santos no retorno do elenco e abriu um novo capítulo de crise entre jogador e clube. Emprestado ao Atlético Nacional, da Colômbia, o atleta notificou oficialmente a diretoria santista alegando “graves descumprimentos de pagamento” e passou a se considerar livre no mercado.

Alfredo Morelos

De acordo com informações do UOL, Morelos comunicou ao Santos que entende o contrato como rescindido em razão da inadimplência salarial. O vínculo do atacante com o clube paulista, no entanto, é válido até dezembro de 2026, o que levou a diretoria a contestar a posição do jogador.

Diante do impasse, o Santos deve responder formalmente à notificação e já trabalha com a possibilidade de levar o caso à FIFA, que ficará responsável por analisar a situação e definir se houve ou não quebra contratual suficiente para a liberação do atleta.

